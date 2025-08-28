Innesäljare privatförsäkring
2025-08-28
LF Uppsala
Brinner du för försäljning och har ett stort engagemang för människor? Vi har jobbet för dig! Oavsett om du kan något om försäkringar eller inte.
Som innesäljare på vår kundtjänst inom privatförsäkring ger du råd kring och tecknar försäkringar till våra privatkunder utifrån alla deras behov. Det vill säga du skapar trygghet för människor i deras vardag.
Vet du idag inte vad som är skillnaden på en hemförsäkring och en hem- och villaförsäkring eller vad som ingår i en motorförsäkring? Det är lugnt - vi lär dig!
Du kommer ingå i ett stort team med bred kompetens och som en del av din introduktion erbjuder vi en gedigen produkt- och systemutbildning. Vi vill att du ska känna dig lika trygg och säker i jobbet som Du vet att du kan få kunderna att känna sig i mötet med dig. Om du har motivationen så ger vi dig förutsättningarna för att lyckas!
Mer om jobbet
Du jobbar med försäljning och rådgivning genom proaktiv bearbetning av våra nya och befintliga kunder samt hanterar inkommande kundärenden via telefon, mejl och chatt. Du säljer våra produkter inom privatförsäkring vilket omfattar bland annat motor-, hem-, hem och villa och olycksfallsförsäkringar. Eftersom produkterna du erbjuder är många blir ditt jobb och de människor du kommer i kontakt med varierande.
Din arbetsinsats och ditt kundbemötande blir otroligt viktigt för hur vi uppfattas som bolag eftersom du oftast är den som har den första kontakten med kunderna - våra ägare. Därför jobbar du med tydligt uppsatta mål inom kundnöjdhet, kvalitet, tillgänglighet och försäljning.
Vem är du?
Du är en person som får energi av och tar initiativ till att göra affärer och du har kundens, kollegornas och bolagets bästa för ögonen. Du uttrycker dig enkelt och tydligt och kan föra en aktiv och pedagogisk säljkommunikation i olika kanaler samt hanterar med enkelhet den dokumentation som kundsamtalen genererar. För dig är det viktigt att göra rätt och du sätter en stolthet i att hålla hög kvalitet i förhållande till uppsatta arbetsprocesser och regelverk.
Hos oss pågår en ständig utveckling och det kräver att du som person är anpassningsbar, självständig och har ett positivt förhållningssätt till förändringar och nya arbetssätt.
Vi behöver nu stärka upp teamet med flera nya kollegor och erbjuder provanställning som övergår i tillsvidareanställning för rätt person. Satsar du på oss så satsar vi på dig. Vi vet att medarbetare som får utvecklas och växa mår bra och därför har vi en aktiv dialog om din fortsatta utveckling på kort och lång sikt. Vi vet också att en god hälsa är en förutsättning för bra prestation och hållbarhet över tid. Det kommer du att märka som medarbetare hos oss.
LF Uppsalas värdeord är affärsmässighet, handlingskraft och engagemang. Allt vi gör präglas av detta, och det är också egenskaper vi söker hos dig. Som lokalt, kundägt bolag vill vi möta Uppsalaborna på bästa sätt. Vi behöver idag bli fler som kan flera språk än svenska och vi ser gärna att du är en av dem. Vi värdesätter de kvaliteter som en mångfald av människor tillför vår verksamhet. För att försöka vara så fördomsfria som möjligt i vår rekrytering använder vi tester i samband med ansökan.
Om LF Uppsla
Att jobba i ett företag med fler än 153 000 ägare är annorlunda. Det påverkar nästan allt vi gör. Vi måste till exempel vara extra bra på att förstå de verkliga behoven hos människor och företag som lever och verkar här.
Men vi kan också tänka mer långsiktigt för att bidra till hållbarheten i vårt län, på riktigt. Därför återinvesterar vi i initiativ och projekt som bidrar till ökad trygghet och välmående. Vi investerar också i lokala, hållbara, startupbolag som gör att näringslivet i vårt närområde blomstrar. På så vis skapar vi fler meningsfulla sammanhang och mer gemenskap för alla dem som bor och verkar här.
När du jobbar hos oss är du med och bidrar till allt detta. Tillsammans skapar vi trygghet och förverkligar drömmar!
Mer information
Jenny Ahlberg, gruppchef, berättar gärna mer om tjänsten och du når henne på 018-68 57 77.
Facklig kontaktperson för Forena är Beniam Hesselbäck, 018-68 57 42.
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
