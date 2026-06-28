Innesäljare inom brandskydd och säkerhet
Brand & Utrymningskontroll i Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brand & Utrymningskontroll i Sverige AB i Stockholm
Innesäljare inom brandskydd och säkerhet
Gillar du kundkontakt, struktur och att få saker att hända?
Vi söker nu en innesäljare som vill vara med och utveckla vår verksamhet inom brandskydd och säkerhetslösningar.
Hos oss blir du en viktig del av teamet och arbetar med kundkontakt, offertarbete, bokningar och försäljning mot företag och organisationer.
Du kommer bland annat arbeta med:
kundkontakt via telefon och mail
bokning av kundbesök
offerter och uppföljning
brandskydd och säkerhetslösningar
hjärtstartare (AED)
första hjälpen och utbildningar
stöd till våra säljare och tekniker
Vi söker dig som:
tycker om att prata med människor
är strukturerad och ansvarstagande
gillar service och kundrelationer
har energi och positiv inställning
trivs i ett högt tempo
Du behöver inte kunna allt från början.
Det viktigaste är att du vill lära dig och utvecklas tillsammans med oss.
Erfarenhet från kundservice, innesälj, administration eller telefonvana är meriterande — men personlighet och driv betyder mest.
Hos oss får du:
varierande arbetsdagar
möjlighet att utvecklas snabbt
arbeta i ett företag som växer
stort eget ansvar
ett team med högt tempo och korta beslutsvägar
Vi tror på människor som vill framåt och som tycker om att skapa relationer och resultat.Publiceringsdatum2026-06-28Kvalifikationer
god svenska i tal och skrift
grundläggande datorvana
I din ansökan vill vi gärna att du bifogar:
kort presentation om dig själv
CV
löneanspråk
när du tidigast kan tillträda tjänsten
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: ansokan@bukab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brand & Utrymningskontroll i Sverige AB
(org.nr 556982-3379) Kontakt
Hanna Eriksson ansokan@bukab.se Jobbnummer
9982231