Innesäljare/inköpare
2025-10-18
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?
Vi söker för vår kunds räkning en Innesäljare/inköpare
Vår uppdragsgivare söker en ny kollega till sitt försäljningsteam! Bolaget, som är inom bilbranschen, har över hundra medarbetare och har flera butiker i landet. Även om bolaget är stort inom sin bransch så har de fortfarande en stark entreprenörsanda. Bolaget vill expandera sin privatinköpsavdelning och anställer fler inköpare för att kunna hjälpa ännu fler kunder.
Om rollen
Som säljare på avdelningen privatinköp på bolaget blir du en mycket viktig del av försäljningsteamet och rapporterar löpande till chefen för privatinköp. Den första kontakten med kunden mycket viktig då många av kunderna är privatpersoner som efterfrågar en lönsam och trygg försäljning av sin bil.
Här ska du aktivt kontakta kunder, agera som rådgivare och boka möten. Du kommer överens med kund om pris, bokar hämtning av bil och arbetar administrativt med digitala kvitton, samt löser restskulder och ordnar ägarbyten.
Om dig
Du ska brinna för försäljning och trivas med att arbeta med telefonen som främsta redskap. Du ska tycka om att kontakta människor och driva processer. Viktigt att du motiveras av att arbeta med högt uppsatta mål och arbeta efter egen säljbudget. Har du intresse för bilbranschen så är det ett plus. Erfarenhet av försäljning/telefonförsäljning är meriterande, men det viktiga är ditt driv och engagemang och förmåga att arbeta i högt tempo. Du behöver inte ha några förkunskaper om värderingar utan du kommer att få lära dig allt du behöver. Flytande svenska och engelska är ett krav.
Viktigt för bolaget är
• Ärlighet
• Engagemang
• Ansvar
• Trygghet
• RespektPubliceringsdatum2025-10-18
Tjänsten är på heltid, kontorsbaserad.
Tjänsten är på heltid, kontorsbaserad.

Du erbjuds fast garantilön + provision och möjlighet till bonus.
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.
