Innesäljare Frankrike & Spanien
Bertfelt Teknik AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-10-09
Bertfelt Teknik AB är en växande svensk specialist på konstantflödesventiler (BT-Maric Flow Control Valves) och levererar till ledande kunder inom tillverknings- och vattenindustrin i Europa. Våra produkter bidrar till hållbar vatten- och energihantering genom att säkerställa precis flödeskontroll, minska slöseri och öka systemens effektivitet.
Nu söker vi en initiativrik och nyfiken Inside Sales Representative som vill stärka vårt team med fokus på tillväxt i Frankrike och Spanien. Du kommer arbeta från vårt Stockholmskontor med internationella kunder och kombinera teknisk försäljning med digital marknadsföring i ett litet, flexibelt team.
Din roll
• Hantera och utveckla kundkonton i Frankrike och Spanien
• Ta emot förfrågningar, ta fram offerter, registrera och följa upp beställningar
• Utveckla digitala marknadsföringsaktiviteter, inklusive uppdateringar av vår webbplats och sociala medier
• Arbeta nära ledningen för att bygga försäljningspipeline och öka varumärkeskännedomen
• Proaktivt kontakta nya potentiella kunder inom tillverknings- och vattenindustrinKvalifikationer
• Flytande franska och spanska (både i tal och skrift)
• God svenska (arbetsspråk på kontoret)
• Bakgrund inom teknisk försäljning, kundservice eller B2B-försäljning - industriell erfarenhet är meriterande
• Intresse eller erfarenhet av digitala marknadsföringsverktyg (LinkedIn, Google Ads, YouTube m.fl.)
• Starka kommunikationsförmågor och ett proaktivt, strukturerat arbetssätt
• Bosatt i Stockholmsområdet - tjänsten är kontorsbaserad i Skarpnäck
Vi erbjuder
• Ett stabilt och växande företag med internationell kundbas
• En roll som kombinerar internationell försäljning och marknadsföring
• Modernt kontor, fem minuters promenad från Skarpnäck tunnelbanestation
• Möjlighet att ingå i ett flexibelt och handlingskraftigt team där alla hjälps åt och får saker gjorda Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: agne@bertfelt.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Inside Sales". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bertfelt Teknik AB
(org.nr 556398-7840)
Flygfältsgatan 5 (visa karta
)
128 30 SKARPNÄCK Jobbnummer
