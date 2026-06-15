Innesäljare B2B
Recruitive AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-06-15
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Vi söker nu en Innesäljare till vår kund i Malmö. Här får du möjlighet att bli en viktig del av företagets försäljningsteam och bidra till fortsatt tillväxt genom att skapa nya affärsrelationer och utveckla befintliga kunder.
I rollen arbetar du med att kontakta företagskunder, identifiera deras behov och presentera lösningar som skapar värde för deras verksamhet. Du driver affärsdialoger, samtidigt som du bygger långsiktiga kundrelationer och arbetar mot tydliga försäljningsmål.Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
• Aktivt bearbeta nya och befintliga företagskunder
• Identifiera kundernas behov och presentera anpassade lösningar
• Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
• Bidra till försäljningstillväxt och arbeta mot uppsatta målProfil
Vi söker dig som är social, driven och har ett genuint intresse för försäljning och kundrelationer.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av försäljning, merförsäljning eller kundservice
• Intresse för B2B-försäljning och affärsutveckling
• Flytande svenska och goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
• Stark kommunikativ förmåga och lätt för att skapa förtroende
• Ett strukturerat och målinriktat arbetssätt
• Trivs i en resultatorienterad miljö med högt tempo
Vi erbjuder
• Moderna kontorslokaler i Malmö
• Utbildning och kontinuerlig utveckling inom försäljning
• Ett engagerat team med stark gemenskap och hög energi
Har du erfarenhet av kundkontakt, merförsäljning eller service och vill utvecklas inom B2B-försäljning? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CZO6W". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recruitive AB
(org.nr 559072-9546)
211 20 MALMÖ Jobbnummer
9964348