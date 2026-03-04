Innesäljare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Säljarjobb / Göteborg
2026-03-04
Upsales Agent till Fortum i Göteborg
Publiceringsdatum 2026-03-04
Företaget
Fortum är ett europeiskt energiföretag med verksamhet i mer än 40 länder. Vi förser våra kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Tillsammans med vårt dotterbolag Uniper är vi den tredje största producenten av CO2-fri el i Europa. Med ca 19 000 anställda och en gemensam omsättning på 69 miljarder euro har vi storleken, kompetensen och resurserna att driva energiomställningen framåt. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki och Unipers aktie på Frankfurtbörsen.Dina arbetsuppgifter
Är du nyfiken på en karriär inom försäljning och vill börja med att jobba med merförsäljning . Då kan detta vara tjänsten för dig! Fortum arbetar med att anpassa och sälja elavtal till företag och privatpersoner i hela Sverige. Med fokus på kundnytta och hållbarhet hjälper vi våra kunder med att få de bästa Elavtalen. I Rollen som Upsales Agent kommer du att:
Tjänsten innebär att aktivt ringa ut och arbeta med merförsäljning av trygghetspaket och ID skydd.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som brinner för att alltid leverera god service och goda resultat i ditt arbete.
Som person är du ansvarstagande, serviceminded och du ser dig själv som en teamplayer.
Du trivs med att arbeta mot både individuella och gemensamma resultat.
Din inställning är positiv och du sprider energi till både kollegor och kunder.
Du är en lösningsorienterad och engagerad person som ser möjligheter i ditt arbete.
Denna roll kräver att du har goda språkfärdigheter i både svenska och engelska. Övrig information
Minst gymnasieexamen
Du har lätt för att hantera olika system
Kunna kommunicera obehindrat på engelska och svenska, både i skrift och tal. (Andra språk är meriterande)
Det är starkt meriterande med tidigare erfarenhet av Försäljning
Kunna arbeta 100%
Ansök redan idag då vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen. Vid frågor är du varmt välkommen att maila ansvarig rekryterare Amir Sten på amir@kraftsam.se Ersättning
