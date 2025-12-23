Innesäljare
Är du en strukturerad och serviceinriktad person som värderar nära samarbeten? Då är det här din chans att ta steget in i rollen som Innesäljare hos Ultrapolymers. Vi söker dig som vill vara med och vårda våra befintliga affärer, samt utveckla nya.
Ultrapolymers är en framstående europeisk distributör av polymerer med en bred produktportfölj inom plast och gummi. Med en unik samling högkvalitativa material serva vi en mängd olika branscher, inklusive fordons-, förpacknings-, medicinska, bygg-, elektronik- och VVS-industrier. Vårt svenska kontor är strategiskt beläget i centrala Göteborg, och vi arbetar aktivt mot den Nordiska och Baltiska marknaden med kontakter och samarbeten över hela Europa.
Som Innesäljare hos oss kommer du att vara en viktig del av vårt säljteam, där du arbetar nära utesäljare, produktchefer och kunder för att vårda och utveckla befintliga affärer. Dina ansvarsområden inkluderar hantering av kundportföljer, upprättande av offerter, orderhantering och att säkerställa daglig kontakt och samtal samt effektiv kommunikation både internt och externt.
Vi söker dig som är bekväm med att ta egna initiativ till kundkontakt. Mellan de löpande ärendena är det en naturlig del av tjänsten att proaktivt lyfta luren och driva kunddialogerna framåt. Du bör se de utgående samtalen som ett viktigt verktyg för att stärka relationer och hitta nya affärsmöjligheter.
Vi erbjuder en plats i ett dynamiskt och framgångsrikt team. Snabba beslutsprocesser och utrymme för idéimplementering. Goda möjligheter till personlig och professionell utveckling i en internationell miljö
Om du är redo att ta dig an en spännande utmaning och bidra till Ultrapolymers framgång, skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
För information: Rekryteringen sker i samband med Randstad. För mer information om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Simona Möller via e-post: simona.moller@randstad.se
Ansvarsområden
Hantera en portfölj med kunder i Norden där du arbetar mot uppsatta mål
Utföra och följa upp kommersiella och administrativa uppgifter relaterade till kundportföljen
Ta fram offerter, hantera inkommande order, sköta prissättning och kontrollera kreditvillkor
Säkerställa proaktiv kontakt och effektiv kommunikation med både kunder och kollegor primärt via telefon, mail och Teams
Bidra till fördjupad kunskap om kundernas behov samt insamling och sammanställning av marknadsinformation
Säkerställa att kundinformation i CRM systemet är relevant och uppdaterad
Kontinuerligt arbeta med företagets image vad gäller bemötande och kundservice
Bygga starka förtroendefulla relationer med befintliga och nya kunder för att skapa hållbara affärer och tillväxtKvalifikationer
Godkänd högskoleexamen inom industriell ekonomi, business administration, materialteknik eller kemiteknik, alternativt att du har tillägnat dig motsvarande kunskaper genom relevant arbetslivserfarenhet
Arbetserfarenhet inom B2B som Innesäljare eller Ordermottagare, gärna inom producerande industri
Behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
God datavana
Har goda kunskaper i Officepaketet
Meriterande
Har arbetat i Microsoft Dynamics
Kan ytterligare ett nordisk språk
Du som söker tjänsten som Innesäljare är en lagspelare med utmärkta kommunikationsförmågor, nätverkande talanger och en förmåga att lösa problem på ett strukturerat och noggrant sätt. Du är serviceinriktad, ansvarsfull och trivs med att vara del av ett team i ständig utveckling.Om företaget
