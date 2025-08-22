Innesäljare
2025-08-22
Proton Lighting AB, med kända varumärken som Exaktor och Exlite arbetar för att vara en inspirerande och kunnig leverantör och partner inom belysningslösningar men också att driva på den belysningstekniska utvecklingen.
Nya produkter och ny spännande teknik har gjort att vi vuxit både i och utanför Sverige.
Vårt huvudkontor finns i Värnamo men försäljningsorganisationen finns representerat i stora delar av Sverige samt med säljbolag i Finland. Idag erbjuder vi produkter för utemiljö, industri, kontor, skola, bostad, butik med mera. Våra starka sidor är funktion, design och kundanpassning i kombination med ett starkt miljöengagemang.
Vi tillhör den familjeägda koncernen Proton Group. Läs mer om oss på exaktor.com eller exlite.se
Vi söker nu en driven person som kan stärka vårt team på Kundsupport.
TJÄNSTEBESKRIVNING & ERBJUDANDE
Som innesäljare ansvarar du för att kundservice och ordermottagning till våra kunder sköts affärsmässigt och med hög service. Exempel på arbetsuppgifter:
- ordermottagning, offerthantering, kundsupport
- supportfunktion för utesäljare
- löpande kundkontakter
- ansvara för att registervård utförs, såsom priser och ledtider
- hantera reklamationer och leveransuppföljning
- utveckla befintliga och nya affärsrelationer
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Värnamo. Startdatum är flexibelt men vi ser helst att någon är på plats senast i december. Du ingår i ett team som består av både ljusdesigners och kundsupport och rapporterar till chef för Kundsupport.
PERSONPROFIL
Vi ser en pigg och strukturerad person framför oss med en mycket god social förmåga. En lagspelare som är lyhörd mot sin omgivning och som har god förmåga att kommunicera. Rollen är bred och därför söker vi efter just dig som trivs med en flexibel och varierande arbetsvardag. Du är lösningsorienterad, har god förmåga att koordinera ditt arbete samt är noggrann och ansvarsfull.
Vi söker dig som har jobbat med liknande roller och/ eller kundrelationer tidigare, gärna från branschen. Dina kunskaper i att arbeta i Affärssystem (gärna Dynamics) samt Office-paketet är mycket goda. Du gillar teknik och har god teknisk förståelse. Du är skicklig på att kommunicera och skriva på såväl svenska som på engelska. Gruppen är ett sammansvetsat team, därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
KONTAKTUPPGIFTER OCH ANSÖKAN
Känns detta som en rolig och utmanande tjänst för dig? Välkommen att skicka in din ansökan via länken nedan. Sista ansökningsdag för tjänsten är 21 september. Löpande urval sker så skicka in din ansökan så snart du kan.
Frågor kring tjänsten besvaras av rekryterande chef Katarina Rebo, tel. 0370 69 07 01. För frågor kring rekryteringsprocessen kontaktar du HR-chef Mari Lundqvist, 0370-65 62 05.
Vi ser fram emot din ansökan!
