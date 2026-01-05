Innesäljare - B2B
2026-01-05
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
Om jobbet
Vaksamt jobbar med brandskydd och olika typer av säkerhetsutbildningar. Vi har vuxit snabbt i branschen och omsätter 2025 cirka 15 000 000 totalt. Vi är åtta anställa och kommer under 2026 växla upp och söker nu sex stycken nya säljare som kan vara med och bidra till bolagets tillväxt.
Vårt kontor ligger mitt i Solna Centrum och vi sitter på sjunde våningen med utsikt över Stockholm. På vårt kontor jobbar vi med försäljning till nya kunder och samtidigt tar vi hand om våra befintliga. Vi har en bra struktur kring försäljning och jobbar i marknadens bästa system.
Din roll som account manager innebär:
Du kontaktar nya kunder över telefon.
Vi jobbar endast mot företag, B2B.
Du kommer att ha tydliga mål och vårt team på plats hjälper dig att snabbt komma igång.
Du kommer att få kontinuerlig coachning, träning och feedback.
Säljtävlingar och annat kul (många AW:s) är stående inslag i vår vardag.
Vi erbjuder
Fast månadslön + provision utan övre gräns.
Utbildning och coachning - du växer snabbt i rollen.
Karriärmöjligheter - vi rekryterar gärna internt.
Modern och digital arbetsmiljö i Solna.
Vi har roligt på jobbet och vill vinna varje dag!
Vi söker dig som
Är social, driven och vill tjäna pengar.
En fördel är om du har en bakgrund inom lagidrott.
Är relativt ny inom sälj och service och vill ta nästa steg i din karriär.
Som är långsiktig, vill lära dig försäljning och vill göra en karriär hos oss.
Talar och skriver flytande svenska.
Ansök nu så berättar vi mer!
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
