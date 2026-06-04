Inköpsspecialist
SJR in Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Umeå Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Umeå
2026-06-04
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Vi söker nu en erfaren inköpsspecialist för ett spännande konsultuppdrag med fokus på optimering av kundens leveranskedja. Uppdraget innebär en central roll i att stärka lönsamheten genom förbättrad sourcing, effektivare logistikflöden och strategiskt leverantörsarbete.Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Du kommer att agera ansvarig inköpare och arbeta nära avdelningssspecialister, regionala säljbolag samt leverantörer för att säkerställa kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga lösningar.
I rollen kommer du att:
•Analysera och optimera logistikkedjan målet att minska totalkostnader och förbättra servicenivåer
•Driva omförhandlingar av priser och villkor
•Utmana befintliga leverantörer och identifiera alternativa sourcingstrategier
•Samarbeta tvärfunktionellt för att maximera lönsamheten
•Hantera och följa upp leverantörskontrakt, inklusive ledtider och kvalitetsutfall
•Säkerställa leveranskapacitet och serviceavtal
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet inom strategiskt inköp eller upphandling. Du har god förståelse för leveranskedjor, logistikoptimering och kostnadsdrivare i industriella miljöer. Meriterande om du har erfarenhet från fordonsindustri och internationell miljö. För uppdraget behöver du vara flytande i Svenska och Engelska i både tal och skrift. Dina personliga egenskaper
Om person är du analytisk, kommunikativ och trivs i en roll med stör möjlighet att påverka affären.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Humlegårdsgatan 20 Stockholms län (visa karta
)
103 91 STOCKHOLM Arbetsplats
SJR In Sweden Kontakt
Elin Andersson elin.andersson@sjr.se Jobbnummer
9948091