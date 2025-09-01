Inköpsspecialist
2025-09-01
Är du en noggrann och kommunikativ person med erfarenhet av sourcing och projektledning? Vill du arbeta i en internationell miljö där du får kombinera din kompetens inom inköp, logistik och analys med nära samarbete både internt och externt? Då kan detta uppdrag vara något för dig!
Vi söker nu en Sourcing-specialist till ett konsultuppdrag hos vår kund i Uppsala med start 15 september 2025 och pågående till 31 mars 2026, med möjlighet till förlängning. Tjänsten är på heltid och du blir anställd som konsult via oss.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I denna roll ska du säkerställa att företagets produkter kan importeras och hanteras på ett korrekt och effektivt sätt. Ditt arbete bidrar direkt till att företaget kan bedriva sin internationella handel utan avbrott och i enlighet med gällande regelverk.
Du kommer bland annat att:
• Samla in och analysera information från leverantörer, både nationella och internationella, som behövs för att deklarera importer till USA.
• Klassificera produkter enligt gällande tulltaxor och säkerställa att rätt tariff tillämpas för varje enskild produkt. Detta innebär att du sätter dig in i produktens detaljer, ursprung och material.
• Driva och koordinera dialogen internt med avdelningar som Strategic Sourcing, Trade Operations och Product Stewardship för att säkerställa att all information är korrekt och komplett.
• Kommunicera med leverantörer globalt för att begära in nödvändig dokumentation och förklara krav och regelverk på ett tydligt och professionellt sätt.
• Rapportera status och framdrift till organisationen och säkerställa att alla berörda intressenter hålls uppdaterade.
• Arbeta i olika system och databaser, såsom ERP-system (gärna Oracle eller Magic), samt använda rapporteringsverktyg som QlikSense för att ta fram underlag och analyser.
Rollen är både analytisk och kommunikativ du behöver ha öga för detaljer och kunna hantera komplex information, men samtidigt kunna förklara och presentera den på ett tydligt sätt för andra.
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du har en akademisk examen inom logistik, projektledning eller motsvarande erfarenhet. Rollen kräver minst 3-5 års relevant arbetslivserfarenhet, gärna från sourcing eller en projektledarroll, samt dokumenterad erfarenhet av projektledning. Det är även ett krav att du talar och skriver flytande engelska.
Utöver detta har du avancerade kunskaper i MS Office och erfarenhet av att arbeta i ERP- och databassystem, gärna Oracle och Magic. Har du dessutom arbetat med rapporteringsverktyg som QlikSense är det meriterande.
Som person är du självgående, kommunikativ och snabb på att sätta dig in i nya uppgifter. Du trivs i en dynamisk miljö där du får användning av både din analytiska förmåga och ditt strukturerade arbetssätt, och du bidrar gärna till effektiva och hållbara inköpsprocesser.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om verksamheten
Poolia är ett rekryterings- och bemanningsföretag som sedan 1989 har specialiserat sig på att matcha kompetenta kandidater med attraktiva arbetsgivare. Vi arbetar inom en rad olika branscher och roller och är stolta över att hjälpa våra kunder att växa och våra konsulter att utvecklas.
Som konsult hos Poolia blir du en del av vårt nätverk och får möjlighet att arbeta på spännande uppdrag hos några av Sveriges mest välrenommerade företag. Vi erbjuder en trygg anställning, kollektivavtalade villkor och en personlig kontaktperson som stöttar dig under hela din resa. Ersättning
