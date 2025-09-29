Inköpssamordnare
2025-09-29
Vill du jobba med offentliga inköp tillsammans med prestigelösa, mycket kompetenta och engagerade kollegor? Vi erbjuder en utvecklingsinriktad arbetsplats där du är med och gör skillnad för våra invånare i Eskilstuna kommun.
Upphandlingsenheten tillhör Serviceförvaltningen. Vårt mål är att bidra till största möjliga nytta för Eskilstuna kommuns invånare genom att hjälpa och styra kommunens verksamheter med att göra smarta, kostnadseffektiva och hållbara inköp av produkter och tjänster. Vi arbetar med strategiframtagning (bland annat kategoristyrning), upphandling, uppföljning, utveckling och hållbarhet i hela inköpsprocessen. Vi har också ansvar för kommunens e-handel.
Vår arbetsgrupp består idag av enhetschef, tre arbetsledare, fem inköpssamordnare, tolv upphandlare, inköpscontroller, avtalscontroller IT, e-handelsförvaltare, hållbarhetsutvecklare, produktsamordnare, och inköpsutvecklare. Här kommer du till en arbetsplats med härligt arbetsklimat och många kompetenta kollegor.Vi är en prestigelös arbetsgrupp med stort engagemang och driv.
Du kan jobba på distans två dagar i veckan och har stora möjligheter att planera din tid självständigt. Vi tillämpar även flextid. Våra lokaler ligger i centrala Eskilstuna med närhet till tågstationen och bra pendlingsmöjligheter
Just nu söker vi en inköpssamordnare till vår inköpssamordnargrupp. Som inköpssamordnare jobbar du i huvudsak med fyra olika huvuduppdrag. Du genomför direktupphandlingar tillsammans med köpande förvaltning och följer upp förvaltningarnas inköp. Du är handläggare för kommunens avtal vilket bland annat innebär att ge information om avtalen och svara på frågor kopplat till avtalen. Du arbetar också med support, information och utbildning och är ett viktigt stöd till förvaltningarna i inköpsfrågor.
Rollen är bred med många kontaktytor vilket ställer krav på flexibilitet och förmågan att kunna byta fokus mellan olika uppgifter. Arbetet sker i nära samarbete med beställare på förvaltningar och kollegor på enheten. Tillsammans jobbar ni med utveckling och ständiga förbättringar kopplat till de uppdrag och processer som ingår i tjänsten. Rollen passar dig som vill vara generalist. Samtidigt finns goda möjligheter till vidareutveckling på enheten inom specifika områden som intresserar just dig.Kvalifikationer
Vi söker dig med bred administrativ erfarenhet. Har du redan jobbat med offentligt eller privat inköp är det förstås positivt. Du kan hantera många olika IT-system och tar snabbt till dig nya arbetssätt och funktioner. Har du en högskoleutbildning eller YH-utbildning inom ekonomi, juridik eller inköp är det meriterande.
Arbetet ställer höga krav på kommunikativa färdigheter och en förmåga att uttrycka sig tydligt på svenska i både tal och skrift. Du agerar affärsmässigt med fokus på att hålla en god kundkontakt och hög service. Ditt arbete präglas av initiativ och nytänkande. Samtidigt är du lyhörd och trygg i dig själv och kan stå stadigt och ta ansvar i mer utmanande frågor.
Varmt välkommen med din ansökan!
Serviceförvaltningen samordnar, utvecklar, och levererar ett kvalitativt stöd med brett tjänsteinnehåll till kommunkoncernens verksamheter. Det vi levererar ska vara till nytta för invånarna.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
