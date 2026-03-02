Inköpschef till Nacka kommun!
Nacka kommun / Inköpar- och marknadsjobb / Nacka Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Nacka
2026-03-02
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun i Nacka
, Nykvarn
, Stockholm
, Lidingö
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Är du en erfaren ledare, van att jobba strategiskt mot en vision? Brinner du för kategoristyrning och vill optimera inköpsprocesserna? Då kan du vara den vi söker som ny inköpschef till Nacka kommun där du får leda inköpsenheten med ett fantastiskt team på 18 personer!
Ditt uppdrag
Nacka kommun befinner sig i en intensiv fas av utveckling och expansionsprojekt där i synnerhet stadsutvecklingen i samband med den kommande tunnelbanan är central. Du blir en nyckelspelare för utvecklingen av kommunens affärer där du följer upp, analyserar och initierar aktiviteter som gör att inköpsenheten når resultat.
Som Inköpschef i Nacka kommun har du det övergripande ansvaret för enhetens budget och personal samt för att leda kommunens samlade inköpsarbete. I rollen ingår också arbetsmiljöansvar där du aktivt driver ett systematiskt och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete i linje med Nacka kommuns arbetsmiljömål. Du leder enheten genom två gruppchefer och arbetar strategiskt med kategoristyrning. Ditt ansvar omfattar samtliga inköpskategorier inom kommunens verksamheter och produktion, inklusive dotterbolagen Nacka Vatten och Avfall AB samt Nacka Energi AB.
Du ingår i ledningsgruppen för kommunens näringslivs- och inköpsprocess och rapporterar till näringslivsdirektören.
Är det här du?
Vi söker en stabil och erfaren ledare med en gedigen erfarenhet av inköp som brinner för de offentliga affärerna och rollen som affärspartner. Du som söker har;
• Minst sju till tio års erfarenhet av kvalificerat inköpsarbete.
• Inköpserfarenhet av offentliga affärer och erfarenhet av LOU.
• Minst tre till fem års chefserfarenhet.
• Högskoleutbildning inom ekonomi, juridik eller annan relevant akademisk utbildning.
• Utmärkta kommunikationsfärdigheter på svenska i både tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.
Meriterande
• Erfarenhet av att leda framgångsrikt förändringsarbete.
• Erfarenhet av att leda arbete som lett till förbättrad nivå på service och bemötande.
Dina personliga egenskaper
Du som söker är en trygg och erfaren ledare, van att arbeta med utveckling och struktur. Du är resultatorienterad och når uppsatta mål tillsammans med dina medarbetare genom att;
• Förstå strategier och prioriteringar inom verksamheten och tillämpa denna kunskap.
• Vara relationsskapande - du tar aktivt kontakt både inom och över organisationsgränser för att skapa samarbeten och förståelse.
• Hålla en tydlig kommunikation - du skapar ett öppet samtalsklimat där frågor och problem hanteras öppet och direkt. Du lyssnar aktivt och informerar på ett enkelt och tydligt sätt.
• Ha en god anpassningsförmåga - du ställer snabbt om efter nya omständigheter och direktiv. Tuffa situationer hanterar du genom målfokuserat arbete och positiv inställning.
Vi erbjuder
Som inköpschef på inköpsenheten har du en chans att få vara med och påverka och bidra till framtidens Nacka. Här får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Arbetsplatsen ligger fint belägen i öppna, ljusa lokaler i Nacka stadshus med goda förbindelser till kollektivtrafik. År 2030 får Nacka även tunnelbana - ett stort lyft för både hållbarhet och livspussel.
Vi satsar också på friska medarbetare och erbjuder bland annat välutrustat gym i huset och egen hälsocoach. Läs mer om våra förmåner här.
Du har även en möjlighet att semesterväxla till dig extra semesterdagar.
Intresserad?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tidsbegränsat chefsförordnande och tillträde enligt överenskommelse.
Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta näringslivsdirektör Mathias Forsberg, på mathias.forsberg@nacka.se
alternativt 08-718 90 12
Sista ansökningsdag är 2026-03-15.
Rekryteringsprocessen består av flera intervjuer samt tester som mäter problemlösningsförmåga och personlighet.
Innan anställning kommer en bakgrundskontroll att genomföras.
Vi ser fram emot att få din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Kontakt
Näringslivsdirektör
Mathias Forsberg mathias.forberg@nacka.se 08-718 90 12 Jobbnummer
9769896