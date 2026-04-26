Inköpschef till Kopparbergs Bryggeri
2026-04-26
Är du intresserad av att jobba på ett av Sveriges största bryggerier? Kopparbergs Bryggeri söker nu en Inköpschef till vår Supply Chain funktion i Kopparberg.
Kopparbergs Bryggeri är ett av Sveriges mest nytänkande bryggerier och ligger bakom bland annat varumärken som Kopparbergs Cider, Sofiero och Zeunerts Craft Beer. Vårt absolut största fokus har alltid legat på att tillverka produkter som folket älskar. Kopparbergs Cider är idag Sveriges mest sålda och exporterade cider, och vi gör faktiskt världens mest sålda päroncider. Lika stolta är vi över våra öl där Sofiero, Zeunerts, Höga Kusten och Fagerhult tillhör storsäljarna. Kopparbergs Bryggeri har utnämnts till ett av Sveriges 100 karriärföretag baserat på vårt medarbetarengagemang, med kompetensutveckling och tydliga karriärvägar där medarbetarna står i fokus.Publiceringsdatum2026-04-26Dina arbetsuppgifter
Som Inköpschef ansvarar du för allt inköp av råvaror, förpackningar, emballage, transportavtal samt omkostnader och tjänster. Detta innebär ansvar för hela inköpsprocessen från val av leverantör, upphandling och avtal till leverans och kontroll med fokus på kvalitet, kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet.
Budgetansvar för varuförbrukning & inköpsomkostnader.
Driva strategiska inköpsfrågor och utveckla inköpsstrategier.
Utforma ramar och riktlinjer för inköpsarbetet inklusive varuflödet till produktion med fokus på att effektivisera processer och arbetssätt.
Aktivt arbeta med att säkerställa leveranssäkerhet och minimera störningar i försörjningskedjan.
Delta och vara drivande i tvärfunktionella projekt.
Du har personalansvar för 4 personer (avropare och inköpare). Personalansvaret innebär att leda och fördela arbetet, driva utvecklings- och lönesamtal samt utveckla teamets kompetens både som grupp och individuellt.
Du förväntas arbeta både operativt och strategiskt för att driva verksamheten framåt, lite som en spelande tränare. Om du tycker om att arbeta nära verksamheten i en dynamisk miljö, är detta rollen för dig! Kvalifikationer
Kandidat- eller magisterexamen från relevant högskole-/universitetsutbildning, önskvärt inom supply chain med inriktning inköp.
Minst 7 års erfarenhet av inköpsarbete, varav minst 3 år strategiskt.
Dokumenterad ledarerfarenhet med personalansvar.
God förståelse för hela varuförsörjningskedjan inklusive lager och produktion.
Har förståelse för livsmedelssäkerhet, spårbarhet och certifieringskrav.
Erfarenhet från internationellt inköp, gärna även av råvaror.
Är trygg i att förhandla och bygga långsiktiga samarbeten.
Har ett gott affärssinne och förstår balansen mellan pris, kvalitet och leveranssäkerhet
Du behöver kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska i denna tjänst.
Du leder verksamheten med ärlighet, ansvar och engagemang och fungerar som en förebild för organisationens värderingar.Dina personliga egenskaper
Du uppskattar snabbrörlig och föränderlig miljö med snabba beslutsvägar och utmaningar på både operativ och strategisk nivå.
Du är utåtriktad, analytisk, strukturerad och noggrann och är van att vara drivande.
Du är en mogen ledare med god kommunikationsförmåga, ödmjuk inställning och inspirerande ledarskap.
Du är prestigelös, initiativtagande och van att arbeta nära verksamheten.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan omgående då vi går igenom urvalet löpande.
Sista ansökningsdag 2026-05-08
Placeringsort: Kopparberg
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
