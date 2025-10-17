Inköpsadministratör
Komatsu Forest AB / Inköpar- och marknadsjobb / Umeå Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Umeå
2025-10-17
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Komatsu Forest AB i Umeå
, Vindeln
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med administration som stödjer hållbarhetsmålen i en global industrikoncern? Hos Komatsu Forest blir du en viktig del i vårt arbete med rapportering och processer som bidrar till att minska miljöpåverkan i hela värdekedjan - från råvara till färdig produkt.
Ditt nya jobb
Som inköpsadministratör hos oss arbetar du i gränslandet mellan inköp, miljö och hållbarhet. Du ansvarar för inrapportering kopplad till våra hållbarhetsmål och de lagkrav som styr vårt arbete - ett område som växer snabbt i betydelse.
Du kommer att samla in information från våra leverantörer, hantera rapportering i EU:s system och bidra till att utveckla våra processer för att säkerställa kvalitet och spårbarhet. Till din hjälp har du engagerade kollegor inom både inköp och compliance, som likt dig drivs av att göra skillnad.
Utöver rapporteringsarbetet kan även andra inköpsrelaterade uppgifter bli aktuella - det finns goda möjligheter att växa i rollen och utvecklas vidare inom området.
Vem är du?
Vi ser att du har erfarenhet av administrativt arbete med fokus på rapportering och uppföljning, gärna inom logistik eller inköp. Har du dessutom en utbildning inom inköp, logistik eller liknande område är det meriterande.
Du trivs med att samarbeta, kommunicera och bygga relationer - både internt och externt. Eftersom du kommer att ha kontakt med internationella leverantörer behöver du vara trygg i att uttrycka dig på engelska, både i tal och skrift. Du har även B-körkort.
Du arbetar strukturerat, är noggrann med detaljer och har lätt för att ta egna initiativ. Framför allt delar du vårt engagemang för kvalitet, ansvar och hållbar utveckling.
Vad erbjuder vi?
Hos Komatsu Forest blir du del av en global organisation med stark lokal förankring i Umeå. Vi erbjuder dig:
En roll med tydlig koppling till hållbarhet och framtidens krav inom industrin
Ett team som stöttar varandra och jobbar mot gemensamma mål
Möjlighet att påverka och förbättra våra processer
Tryggheten i en global koncern som satsar på hållbarhet och inkludering
Här får du chansen att bidra till något större - att tillsammans skapa förutsättningar för ett hållbart skogsbruk.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas i din profil och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Komatsu Forest AB
(org.nr 556079-5949), https://www.komatsuforest.se Arbetsplats
Komatsu Forest Jobbnummer
9561904