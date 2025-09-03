Inköpare till Sundsvall
2025-09-03
Är du en erfaren inköpare med strategiskt tänkande och har du en passion för det tekniska området? Vi söker nu en strategisk inköpare till vår kund i Sundsvall. Tjänsten är ett löpande konsultuppdrag, med goda möjligheter till anställning hos kund på sikt. Om du vill ta nästa steg i din karriär och vara med och påverka inköpsprocesser på ett framgångsrikt företag, då är detta en fantastisk möjlighet för dig!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen som strategisk inköpare kommer du att ha en central roll i att säkerställa effektiva och kostnadseffektiva inköp av material, komponenter och tjänster. Du ansvarar för att utveckla och implementera inköpsstrategier som optimerar både leverantörsrelationer och kostnadseffektivitet, samtidigt som du bidrar till att uppnå företagets övergripande mål.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Identifiera och utvärdera leverantörer baserat på faktorer som kvalitet, pris, leveranstid och hållbarhet.
• Förhandla avtal och prissättning med leverantörer för att säkerställa konkurrenskraftiga villkor och kostnadsbesparingar.
• Övervaka leverantörernas prestationer genom att sätta upp tydliga mätpunkter och genomföra regelbundna utvärderingar.
• Arbeta nära interna team, som till exempel produktion, för att säkerställa smidiga processer och leveranser.
Vem är du?
För att lyckas i denna roll ser vi att du har en relevant högskoleutbildning inom ekonomi, inköp, logistik eller liknande. Du har gärna några års erfarenhet av strategiskt inköpsarbete, helst inom en tillverkande industri, och har en gedigen förståelse för hur man optimerar inköpsprocesser.
Vi ser gärna att du har:
• Starka förhandlingsfärdigheter och en god förståelse för att bygga långsiktiga relationer med leverantörer.
• Förmågan att både se helheten och hantera detaljer.
• En lösningsorienterad inställning och god samarbetsförmåga, där du ser utmaningar som möjligheter att utveckla och förbättra.
• Flytande kunskaper i svenska och engelska - både i tal och skrift.
Är du rätt person för rollen?
Om du är en resultatinriktad och teknikintresserad inköpare som trivs med att arbeta strategiskt för att skapa effektiva inköpsprocesser, ser vi fram emot att höra från dig!
Om verksamheten
Poolia kan erbjuda flera möjligheter till dig som är ingenjör eller har en teknisk bakgrund. Våra uppdragsgivare finns inom miljö-, energi-, skogs-, fordons-, läkemedels-, livsmedels-, process- och produktionsindustrin. Oavsett om du vill arbeta på ett stort eller litet företag, inom privat eller offentlig sektor, så har vi en tjänst för dig. Vi förenar människor och teknik!
Att vara konsult hos oss ger dig många möjligheter att prova på olika branscher, företag och roller. Läs gärna mer om hur det är att vara konsult hos oss: https://www.poolia.se/karriar/tips/konsult/
Det passar dig som vill få mycket erfarenhet under en kortare period. Om du letar efter en värld fylld av spännande möjligheter och nya kontakter kommer du gilla att vara konsult hos oss.
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
