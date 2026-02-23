Inköpare till FRA
2026-02-23
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker just nu inköpare till en enhet inom avdelning för verksamhetsstöd. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som inköpare hör du till en enhet inom avdelningen för verksamhetsstöd och är en viktig medarbetare i myndighetens centraliserade anskaffningsprocess. Vi är en liten växande enhet som köper och upphandlar material och tjänster till hela myndigheten.
I rollen som inköpare ansvarar du för att genomföra beställningar genom avrop från befintliga ramavtal inom tilldelade kategorier samt för direktupphandlingar i enlighet med gällande lagar, beslut, rutiner och riktlinjer. I uppdraget ingår även att hantera inkomna beställningar och behov av material och tjänster genom att säkerställa korrekta inköpsordrar, ordererkännanden och uppföljning. Därtill förväntas du i din roll som inköpare aktivt bidra till förbättringsinitiativ och delta i effektiviseringsarbete.
Du kan
Vi söker dig som har:
Fullständig treårig gymnasieutbildning
Minst fem års dokumenterad yrkeserfarenhet inom inköp
God förmåga att navigera och arbeta i inköpssystem
Goda kunskaper i MS Office (Word, Excel)
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Minst två års erfarenhet som inköpare inom offentlig sektor
Erfarenhet av LOU (lagen om offentlig upphandling)
Erfarenhet av Unit4
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Serviceinriktad - Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.
Strukturerad - Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
Initiativtagande - Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
Flexibel - Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på nummer 010-557 46 62. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-03-22
Referensnummer 2025FRA1920-2
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord: Inköp, avtal, direktupphandling, beställningar, avrop
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
FRA
