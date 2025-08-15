Inköpare Till Eliquo Malmberg Water
Eliquo Malmberg Water AB / Inköpar- och marknadsjobb / Kristianstad Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Kristianstad
2025-08-15
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eliquo Malmberg Water AB i Kristianstad
, Lund
eller i hela Sverige
ELIQUO MALMBERG WATER är en ledande aktör inom vattenrening, specialiserad på den svenska marknaden. Som en del av ELIQUO WATER GROUP och SKion Water GmbH kombinerar företaget teknisk spetskompetens med en stark vision om en cirkulär och hållbar framtid. ELIQUO MALMBERG WATER utvecklar reningsverk som inte bara renar vatten, utan även återvinner energi och näringsämnen för en grönare värld. Är du redo att bli en del av ett företag som driver VA-Sverige framåt och skapar verklig förändring? www.eliquomalmbergwater.com
Vad kommer du att göra hos oss?
Rollen som Inköpare hos ELIQUO MALMBERG WATER är länken mellan projektgruppen och leverantörer. Du kommer ansvara för att följa inköpsprocessen med fokus på att säkerställa optimala avtalsvillkor och leverantörsrelationer. Du kommer vara ett stöd till projektverksamheten gällande avtalsfrågor, betalplaner, bankgarantier, garantitider och andra inköpsrelaterade frågor. Vidare kommer du även vara delaktig vid och driva förhandlingar. Du är den som ser helheten och skapar en strategisk syn på inköp. Din roll är att koppla samman kalkyl och teknik för att säkerställa optimala inköpsbeslut.
Tjänsten utgår från huvudkontoret i Yngsjö. Resor i tjänsten kan förekomma.Publiceringsdatum2025-08-15Kvalifikationer
Du kan ha ett antal års erfarenhet av arbetet, eller så är du relativt ny inom inköpsområdet. Vi ser gärna att du har arbetat med inköp av maskinutrustning och upphandling av underentreprenörer. Vidare ser vi att du har vana inom olika affärssystem.
Vi söker dig som är driven, självständig och prestigelös. Du har lätt för att samarbeta med andra i kombination med att också kunna arbeta självständigt. Du vill lära dig nya saker och har intresse av utveckling, både för dig själv och arbetsprocesser.
På ELIQUO MALMBERG WATER arbetar vi för en säker, god och drogfri arbetsmiljö. Slutkandidater till tjänsten kommer därför att bli ombedda att presentera ett utdrag ur belastningsregistret, genomföra ett drog- och alkoholtest samt i förekommande fall erbjudas hälsoundersökning på vår företagshälsovård. Vi kommer också för vissa positioner göra en kreditupplysning.
Skicka in din ansökan redan idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta:
Inköpschef Kristin Isaksson, kristin.isaksson@eliquo-mw.com
Rekryteringskoordinator Ester Björk, ester.bjork@malmberg.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt.
Sista dag att ansöka är 7/9-2025
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eliquo Malmberg Water AB
(org.nr 556292-9272) Arbetsplats
Eliquo Malmberg Water Jobbnummer
9460299