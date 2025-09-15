Inköpare | Jefferson Wells | Karlskrona
Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskrona Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlskrona
2025-09-15
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Karlskrona
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av inköpsarbete och söker nästa steg i din karriär? Vi på Jefferson Wells söker nu en taktisk eller strategisk inköpare till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Karlskrona. Uppdraget passar dig som är noggrann, driven och vill utvecklas inom inköp i ett engagerat team. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Karlskrona
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Uppdragslängd: 6 månader med möjlighet till förlängning eller övertag av kund.
Om jobbet som inköpare:
Som inköpare hos vår kund i Karlskrona kommer du att arbeta med upphandlingar och inköpsarbete i en roll där du får möjlighet att växa och ta ansvar tidigt. Du blir en del av ett engagerat team med god stämning och nära samarbete, där din noggrannhet och ditt driv verkligen uppskattas.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Driva och ansvara för egna upphandlingar.
* Samarbeta med interna och externa gränsytor.
* Arbeta med detaljer och analys i inköpsprocessen.
* Bidra till utveckling av inköpsarbetet.
Den vi söker:
Vi söker dig som är utbildad inom exempelvis inköp, Supply Chain Management eller ekonom och har ett stort intresse för inköpsarbete. Du kan vara relativt nyexaminerad eller ha några års erfarenhet som taktisk eller strategisk inköpare. Det viktigaste är att du är ansvarstagande, noggrann och har förmåga att samarbeta med olika delar av verksamheten.
Vi ser gärna att du:
* Har relevant högskoleutbildning inom exempelvis inköp, Supply Chain Management eller civilekonom.
* Har erfarenhet av inköpsarbete, gärna som taktisk inköpare.
* Är noggrann och har lätt för att sätta dig in i detaljer.
* Har god samarbetsförmåga och drivs av att ta ansvar.
* Är kommunikativ och strukturerad i ditt arbetssätt.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1cbaa5d3-254d-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Lovisa Karlsson Lovisa.Karlsson@jeffersonwells.se Jobbnummer
9509570