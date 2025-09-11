Inköpare inom entreprenadupphandling
2025-09-11
Vi söker nu en inköpare med några års erfarenhet av och intresse för upp-handling av komplexa lösningar i en teknikintensiv miljö.
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energi-omställning.
Som inköpare erbjuds du ett av Sveriges viktigaste inköpsjobb, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Svenska kraftnät är inne i en expansiv fas präglad av stora investeringar med syfte att bygga ut och förnya Sveriges stamnät för el för att möta energiomställningen. I det ingår även investeringar i utveckling av smarta IT-lösningar och en ökad digitalisering. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.
Inköpsfunktionen är organisatoriskt placerad inom divisionen Gemensamma funktioner, som stödjer hela affärsverket. Divisionen omfattar även kommunikation, HR, rättsavdelning, säkerhet och beredskap, fastighet och hållbarhet samt inköpsavdelningen.Publiceringsdatum2025-09-11Om tjänsten
Huvudsakligen innebär tjänsten att arbeta med upphandling, vilket bl.a. innebär att driva hela upphandlingsprocessen i de projekt man jobbar i. Detta innebär allt från att stätta en upphandlingsstrategi, bestämma vilka affärsmodeller man kan ha, affärspaketering, ta fram förfrågningsunderlag, skicka ut detsamma, jobba med utvärderingen, anbudsgenomgångar, förhandlingar och slutligen komma fram till tilldelning och avtal.
Normaltiden för ett projekt är sex till nio månader. Man jobbar nära med projektledare och andra befattningar som är involverad i respektive projekt. I arbetet ingår även nära samarbete med andra stödfunktioner såsom teknikorganisationen, (som kan hjälpa till med de tekniska kraven), hållbarhet kring arbetsmiljö, samt inte minst juridik. Tjänsten innebär att man arbetar tvärfunktionellt, vilket i sin tur innebär att du kommer att arbeta närmare respektive projektledare än med dina kollegor på inköp. Vi förväntar oss att du kommer att kunna bidra i kategoriledningsarbetet, inte som kategoriledare men, genom att ta en aktiv roll i det arbetet. Du kommer även att delta i det strategiska arbetet, med bl.a. framtagning av strategi för kategorier, standardiserade mallar, m.m.
I tillägg till detta kommer rollen även att innefatta mer operativa delar såsom konkurrensutsatta avrop från existerande ramavtal.
Du kommer att få möjligheten att utvecklas vidare inom inköp och det finns stora möjligheter till personlig utveckling inom Svenska kraftnät likväl som att utbyta erfarenheter med kollegor som verkat länge inom branschen.
Som inköpare tillhör du avdelningen inköp, enhet inköp ledningar. Avdelningen består idag av ca 45 medarbetare som arbetar med upphandling av såväl entreprenader, indirekt material, konsulter, IT samt elmarknad. Enhet inköp ledningar består av åtta medarbetare. Chefer och medarbetare inom inköpsavdelningen arbetar aktivt med förändringsarbete för att hela tiden utveckla inköpsverksamheten som präglas av inkludering, teamkänsla, öppenhet och kollegial stämning.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
Du är relationsskapande både internt och externt och har hög samarbetsförmåga. Du agerar affärsmässigt i dina beslut och i din rådgivning till beställaren och är lyhörd inför beställarens behov. Du har en helhetssyn över verksamheten och ett starkt eget driv och förmåga att leverera i tid och nå uppsatta mål.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Du ska ha examen som civilingenjör, ekonom, jurist eller ha motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.
Vidare har du:
• Minst två års affärserfarenhet från strategiskt inköp, försäljning, produktledning, projektledning eller liknande.
• Mycket bra kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Meriterande:
• Entreprenader - hur man driver entreprenadprojekt, AB, ABT, avtal.
• Erfarenhet av samverkansentreprenad.
• LUF/LOU.
• Elbranschen/kraftbranschen. Ledningar/stationer från industrier eller entreprenörer.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % men kan variera beroende på vad arbetet kräver.
• Resor kan förekomma i denna tjänst.
• Sista ansökningsdag 2 oktober 2025.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning, utan provanställning.
För mer information kontakta gärna följande personer;
Rekryterande chef Magnus Rubertson, tel. 010-475 88 47.
Ansvarig rekryterare Lennart Jansson, tel. 010-350 91 49.
Fackliga representanter.
Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 87 72.
Erika Midfjäll, ST, tel. 010-475 87 31.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
