Inköpare
Inköpare till växande statlig myndighet
Vill du arbeta med inköp i en samhällsviktig verksamhet och bidra till att offentliga medel används på ett effektivt och korrekt sätt? Vi söker nu en strukturerad och samarbetsinriktad inköpare med några års erfarenhet som vill fortsätta utvecklas inom offentlig upphandling och operativt inköpsarbete.
Den här rollen passar dig som har kommit en bit i din karriär inom inköp eller offentlig upphandling och vill ta nästa steg i en statlig kontext. I vår verksamhet är säkerhetsfrågor en viktig del, vilket också innebär att du i rollen kommer att arbeta med säkerhetsrelaterade aspekter inom inköp och upphandling.
Om rollen
Som inköpare hos oss arbetar du nära både stödverksamhet och kärnverksamhet för att säkerställa att organisationens inköpsbehov möts på ett effektivt och affärsmässigt sätt. Du driver ett operativt inköpsarbete med eget ansvar för flera parallella ärenden och har många kontaktytor internt.
Du blir en del av en myndighet med korta beslutsvägar där du får god inblick i verksamheten. Rollen erbjuder möjlighet att fördjupa din kompetens inom offentlig upphandling och bidra till utvecklingen av myndighetens inköpsarbete.
En stor del av arbetet består av att genomföra avrop från statliga ramavtal samt att planera och genomföra direktupphandlingar enligt gällande regelverk. I rollen ingår även att beakta säkerhetsaspekter i inköps- och upphandlingsprocesser, exempelvis vid hantering av känslig information och i dialog med leverantörer. Du fungerar som ett kvalificerat stöd till verksamheten i inköpsrelaterade frågor och bidrar till struktur, kvalitet och framförhållning i inköpsprocesserna.Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
genomföra avrop från statliga ramavtal
planera och genomföra direktupphandlingar
hantera säkerhetsskyddade upphandlingar
ge stöd och rådgivning till verksamheten i inköpsfrågor
samordna inköpsbehov från olika delar av organisationen
följa upp beställningar och leveranser
bidra till att utveckla och effektivisera myndighetens inköpsrutinerKvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom inköp, ekonomi, juridik eller annan relevant utbildning
Några års erfarenhet (cirka 2-5 år) av operativt inköpsarbete eller offentlig upphandling
Erfarenhet av att självständigt driva inköpsärenden, exempelvis avrop eller direktupphandlingar
God kunskap om lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) och dessa lagars tillämpning i praktiken
Dokumenterad god administrativ förmåga
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
God vana att arbeta i digitala system och i Office-paketet
Meriterande
Erfarenhet av avrop från statliga ramavtal
Erfarenhet av direktupphandlingar
Erfarenhet av operativt inköpsarbete i en statlig myndighet
Erfarenhet av säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal, eller intresse av att utvecklas inom områdetDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och noggrann samt ha förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt. Du samarbetar väl med andra och har ett serviceinriktat förhållningssätt gentemot verksamheten. Rollen kräver också att du är kommunikativ och kan förklara inköpsprocesser och arbetssätt på ett tydligt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Gruppen för personal, ekonomi, administration och kommunikation
Inköparen tillhör gruppen för personal, ekonomi, administration och kommunikation. Gruppen har idag 13 medarbetare med många olika kompetenser och arbetar tillsammans i flera frågor. Gruppen ingår i enheten för verksamhetsstöd. Gruppens huvudsakliga uppgift är att ge service och vara ett internt stöd så att kärnverksamheten på ett enkelt och effektivt sätt kan utföra sina uppdrag. I inköpsfunktionen finns en inköpsansvarig.
Om anställning på ISP
Anställningen är en tillsvidareanställning med provanställning i 6 månader. Tillträde sker enligt överenskommelse.
För att arbeta hos oss krävs svenskt medborgarskap. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Då en stor del av arbetsuppgifterna omfattar sekretessbelagd information är möjligheten till distansarbete mycket begränsad.
Om ISP
ISP är en statlig myndighet med säkerhets-och utrikespolitisk inriktning. Myndighetens kärnuppdrag är exportkontroll av strategiska produkter och granskning av utländska investeringar. Vi är också nationell myndighet för kemvapenkonventionen och hanterar internationella sanktioner. Läs mer om oss på isp.se.
ISP är en växande myndighet belägen i Solna. Hos oss arbetar statsvetare, jurister, ingenjörer och många andra experter. Vi är över 100 medarbetare som tillsammans skapar en varm och välkomnande atmosfär. Arbetet kräver ett flexibelt tänkande och en förmåga att kunna ta in olika perspektiv. Hos oss får du arbeta i rymliga och nyrenoverade lokaler som ger arbetsro för komplexa frågeställningar.
Välkommen med din ansökan i form av CV, examensbevis, samt personligt brev senast den 19 maj 2026. Referensnummer 2026-9.2-0022. Enligt Riksarkivets föreskrifter gallras ansökningshandlingar från ej antagna sökande två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Kontaktperson för detta jobb
Susanna Herrera
Gruppchef, Personal, Ekonomi, Administration och Kommunikation
08-4063165susanna.herrera@isp.se
Rickard Rens
Fackligt ombud, ST
08 - 406 31 01rickard.rens@isp.se
Gunnar Ihrén
Fackligt ombud SACO-S
08 - 406 31 00gunnar.ihren@isp.se
Birgitta Steinwall
HR-generalist
08 - 4063119birgitta.steinwall@isp.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen För Strategiska Produkter
(org.nr 202100-4912)
171 06 SOLNA Arbetsplats
ISP Jobbnummer
9880364