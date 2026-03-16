Inköpare
Försvarsmakten / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-03-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du intresserad av att arbeta som inköpare i en stor och välutvecklad inköpsorganisation och samtidigt vara med och göra Försvarsmakten till Sveriges bästa arbetsgivare? Vill du dessutom bidra till att försvara Sverige, landets intressen, vår frihet och tätt att leva som vi själva väljer.
Om FMLOG och Inköpsenheten
Försvarsmaktens inköpsenhet är placerad inom förbandet FMLOG (Försvarsmaktens Logistik) och ansvarar för Försvarsmaktens upphandlingar och inköp i enlighet med gällande upphandlingslagstiftning. Det arbete vi genomför är avgörande för Försvarsmaktens försörjning samt strategiska och operativa framgång. Vi arbetar enligt en väletablerad kategoristyrningsmetodik.
Inköpsenheten består av sju avdelningar geografiskt spridda i Sverige. Vi söker nu inköpare till vår avdelning verksamhetsnära varor och tjänster. Vi är prestigelösa, hjälpsamma och värdesätter ömsesidigt förtroende. Vårt dagliga arbete präglas av kontinuerlig kompetensutveckling samtidigt som vi ser vikten av välmående och balans - därför tillämpar vi flexibel arbetstid och har möjlighet till träning tre timmar i veckan på arbetstid.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I din roll som inköpare kommer du bland annat:
• Genomföra beställningar och avrop på avtal inom tilldelade områden
• Genomföra upphandlingar för belopp under direktupphandlingsgränsen enligt gällande lagar, beslut, rutiner och instruktioner.
• Du utför även förnyade konkurrensutsättningar och deltar i projektarbeten.
• I arbetet ingår även att utreda inkomna uppdrag (beställningar/behov) avseende status (attest, leverans, kanalval etc.).
• Underlätta fakturahanteringen genom korrekta inköpsordrar, ordererkännanden, avvikelsehantering.
• Samt kontinuerligt stödja beställande kund om lagar, beslut, riktlinjer och instruktioner.
Kvalifikationer
Egenskaper som krävs för tjänsten inkluderar
• Eftergymnasial utbildning inom relevant område såsom ekonomi och logistik eller YH-utbildning inom strategiskt inköp eller upphandling.
• Kunskaper inom Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).
• Goda kunskaper i MS Office (PowerPoint, Excel, Word).
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och på engelska.Dina personliga egenskaper
Vi värdesätter en person som är kundfokuserad, serviceinriktad och som trivs att arbeta i team. Du har förmåga att arbeta i ett högt tempo, göra rätt prioriteringar samt leverera med hög kvalitet. Som personal är du stabil, flexibel och lojal. Du är uthållig och tar ansvar för att självständigt och tillsammans leverera ett gott resultat. Andra beskriver dig som positiv och lätt att samarbeta med. Du tycker om att hjälpa andra och leverera lösningar som leder till goda affärer.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper samt att du kompletterar de andra personerna inom gruppen och på enheten.
Meriterande
Det är meriterande om du har någon eller några av dessa erfarenheter:
• Erfarenhet av avrops och upphandlingsuppgifter och då specifikt inom tjänstesektorn.
• Erfarenhet av SAP eller andra komplexa system.
• Arbete i stora komplexa organisationer.
• Arbeta i organisationer i förändring.Övrig information
Detta är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Befattningen är placerad i Stockholm.
För mer information om befattningen kontakta
Marilene Eckerström, Avdelningschef Verksamhetsnära Varor & Tjänster, telefon: 072-985 56 34
Fackliga representanter
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00.
SEKO Eva-Britt Steen
SACO-s Madeleine Bagge
Försvarsförbundet OFR/S Emanuel Derwinger
OFR/O Stefan Joon.
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-06. Din ansökan bör innehålla CV, ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9800347