Inköpare - Taktisk
2025-08-26
Personal Roslagen är ett bemannings- och rekryteringsföretag som grundades år 2000 och har kontor i Norrtälje och Åkersberga. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och arbetar med personaluthyrning och rekrytering i de flesta branscher och yrken.
Vi söker nu en duktig inköpare för uthyrning till kundföretag i Norrtäljetrakten. Ifall bägge parter samtycker kommer uthyrningen övergå till anställning hos kunden efter viss tids uthyrning. Tjänsten är på heltid och arbetsstarten är kring årsskiftet, ev något tidigare.
Du kommer att ingå i deras inköpsteam för taktiskt inköp, vilka primärt arbetar med att skapa och underhålla avtalen de har med sina leverantörer. Förutom leverantörsdialog så kommer du ha tät dialog med övriga operativa funktioner och säljavdelningen - vilka har en tät dialog med kunderna. Du kommer rapportera till deras inköpschef och kommer ha många kontaktytor såväl internt som externt med deras leverantörer. Huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar följande:
* Taktiskt inköpsarbete från förfrågan till förhandling och avtal.
* Offertarbete, viss förhandlingsvana kring både komponenter och ritningsbundet, t.ex kablage och bearbetad mekanik, plast etc.
* Upprätthålla och utveckla kontakter med både befintliga och nya leverantörer.
* Bidra i arbetet med att utveckla och förbättra processer inom inköpsområdet.
Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet av inköp- och materialstyrning. Kunden har leverantörer även utanför Sverige, därför är det viktigt med goda kunskaper i engelska. Har du erfarenhet av ERP/MPS och IFS Cloud är det ett stort plus.
Som person bör du vara självgående, systematisk och trivas med eget ansvar. Du är van att arbeta i team med många kontaktytor och kan uttrycka dig affärsmässigt både i svenska och engelska. Har du sifferminne är det ett stort plus. Vi ser gärna att du har sinne för affärer.
Vi kommer att kalla sökande till intervjuer vartefter ansökningar inkommer, varför det är en fördel om du ansöker snarast möjligt.
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Terraferma AB
(org.nr 556628-1647), http://www.personalroslagen.com/ Arbetsplats
Personal Roslagen Jobbnummer
9476212