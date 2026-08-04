Inkassohandläggare till Intrum
Bravura Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
2026-08-04
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Har du erfarenhet av inkasso och är redo för nästa steg i karriären? Intrum söker nu en inkassohandläggare som vill kombinera kunddialog, administration och problemlösning i en roll med stort eget ansvar, tydligt resultatfokus och möjlighet att starta omgående.Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i sex månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Intrum. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
Uppdragstiden blir en ömsesidig testperiod där du som konsult har samma trygghet som en anställd. För dig som är ny på arbetsmarknaden är konsultuppdrag ett bra sätt att testa olika uppdrag, knyta kontakter och bygga upp ett konkurrenskraftigt CV. Läs mer om vad det innebär att vara konsult på Bravuras hemsida.Om företaget
Intrum är Europas ledande kredithanteringsföretag och hjälper företag att få betalt samtidigt som människor får stöd att skapa en hållbar ekonomi. På kontoret i Göteborg blir du en del av en engagerad organisation där samarbete, ansvarstagande och utveckling står i fokus. Intrum erbjuder dessutom hybridarbete som skapar flexibilitet och goda förutsättningar för både prestation och balans i vardagen.Dina arbetsuppgifter
I rollen som inkassohandläggare, internt benämnd Collector, arbetar du inom affärsområdet Portfolio Investments med att hantera och utveckla ärenden i Intrums förvärvade portföljer. Rollen innebär en kombination av administrativ handläggning och kunddialog, där du ansvarar för att följa upp ärenden, genomföra åtgärder och driva processer framåt.
Du arbetar proaktivt genom telefon och digitala kanaler för att skapa kontakt med kunder och hitta hållbara lösningar utifrån varje individs situation. Rollen kräver ett strukturerat arbetssätt, god problemlösningsförmåga och en förmåga att prioritera bland flera pågående ärenden samtidigt.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Hantera och följa upp inkassoärenden i Intrums portföljer
Ha aktiv dialog med kunder via telefon och digitala kanaler
Identifiera och genomföra lämpliga åtgärder för att driva ärenden framåt
Prioritera och följa upp ärenden utifrån uppsatta mål
Hantera processer gentemot myndigheter, kunder och andra externa parter
Dokumentera och administrera ärenden i verksamhetssystem
Samarbeta med kollegor och andra funktioner för att säkerställa hög kvalitet i leveransen
Bidra till utveckling och förbättring av arbetssätt och processer
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaperKvalifikationer
Erfarenhet av inkassoarbete
Erfarenhet av kundkontakt via telefon
God administrativ förmåga och systemvana
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från bank-, finans-, kredit- eller annan liknande verksamhet
Erfarenhet av arbete i systemet Nova
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och resultatorienterad. Du trivs med att arbeta självständigt och har förmågan att driva ditt arbete framåt samtidigt som du prioriterar och hanterar flera ärenden parallellt. Vidare har du ett professionellt bemötande och en god kommunikativ förmåga som hjälper dig att skapa förtroendefulla relationer med kunder, myndigheter och andra samarbetspartners. För att lyckas i rollen tror vi att du är lösningsorienterad, har god analytisk förmåga och motiveras av att skapa resultat genom kvalitativ handläggning.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Johan Willins gata 6, Göteborg Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8166696-2130950". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Nordstadstorget 6 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
10022079