Inkännande och lugn assistent sökes för dygnspass
Vår Omtanke Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Borås
2025-09-04
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vår Omtanke Sverige AB i Borås
, Göteborg
, Kungsbacka
, Habo
, Jönköping
eller i hela Sverige
Nu söker jag dig som vill bli min nya assistent.
Som person är du lugn, inkännande och med stor förmåga att kliva tillbaka och ha en passiv/inväntande roll. Jag tror inte att du är supersocial och har behov av att stå i centrum, utan kan fungera som en kameleont och anpassa dig till olika situationer. Det är alltid jag som styr vad som kommer att hända under ditt arbetspass. Allt från att du sitter i assistentrummet till jag kallar på dig, till att det är fullt upp. Du behöver gilla båda delar och känna dig bekväm i att det är jag som bestämmer i mitt liv (din arbetstid).
Jag är en kvinna 40+ som har en ryggmärgsskada och nedsatt muskelstyrka i hela kroppen. Det innebär att jag har en hel del hjälpmedel som du som assistent kommer få ordentlig introduktion i, exempelvis elrullstol, ventilator, hostmaskin, "knapp" på magen för sondmatning, m.m.
Jag behöver nu fylla på mitt assistentgäng med 2 nya assistenter, med anställning omgående.
Hos mig jobbar man dygnspass med viss tid väntetid under natten (pass kl 07:30-07:30) Vardag som helg (varannan helg).
För att söka denna tjänst behöver du uppfylla följande kriterier:
Kvinna som fyllt 18 år.
Svenska obehindrat i tal och skrift (assistansbehovet kräver det).
Kunna arbeta de tider som står i annonsen.
Kunna börja omgående, först med introduktion.
Icke rökare.
I din ansökan vill jag att du berättar om dig själv och varför jag ska välja just dig för detta uppdrag. Varmt välkommen med personligt brev och CV. Intervjuer och tillsättning sker löpande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vår Omtanke Sverige AB
(org.nr 556738-0257), http://www.varomtanke.se Arbetsplats
Vår Omtanke Jobbnummer
9493035