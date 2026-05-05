Injusterare / OVK-besiktningsman
Total ventilation i Linköping AB / VVS-jobb / Linköping Visa alla vvs-jobb i Linköping
2026-05-05
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Total ventilation i Linköping AB i Linköping
Du kommer ingå i ett service-team som huvudsakligen utför serviceuppdrag av varierande storlek samt mindre entreprenader. Ditt huvudansvar är att utföra OVK-besiktningar & injusteringar men kan även få göra olika serviceuppdrag beroende på dina kompetenser och preferenser.
Du tar ansvar för att det dagliga arbetet fortlöper enligt planering och arbetar nära kollegor samt med stöd av serviceledare för planering, ekonomi och teknisk kunskap i projekten.
Vem vi söker
Vi söker dig som
• har OVK-behörighet,
• eller som uppfyller formaliakraven för OVK-besiktningsman och kan ta behörigheten,
• eller som är duktig på injustering och har ett intresse för OVK
Du har förmågan att jobba självständigt samtidigt som du har lätt för att samarbeta och på ett positivt sätt skapa engagemang i en grupp. Har du OVK-behörighet förväntar vi oss att du självständigt kan utföra egna OVK:er, annars kan du gå som tvåa under en erfaren besiktningsman tills du själv har tagit behörigheten.
Då arbetet innebär dagliga kontakter med kunder, leverantörer och kollegor så värdesätter vi din personlighet högt och det är mycket viktigt för oss att du ska trivas och passa i gänget. Vi ser gärna att du har lätt för att bygga relationer och att du är lösningsorienterad.
Du måste ha B-körkort och kunna svenska i tal och skrift. Publiceringsdatum2026-05-05Om företaget
Total ventilation är ett installations- och serviceföretag i Linköping med fokus mot kundanpassade lösningar, service & entreprenader. Bolaget ingår i en koncern som erbjuder kompletta lösningar inom ventilation, VVS & elinstallation. Våra kunder finns främst inom industrin och kommersiella fastighetsägare.
Vår personal är bolagets största tillgång. Därför värdesätter vi varje individ och hos oss får du möjligheter att växa och påverka din vardag & karriär - samtidigt som du har kul på jobbet!
Det praktiska
Tjänsten är heltid med placering i Linköping.
Tillträde enl. ök, löpande urval. Vänta inte med att ansöka, sista datum är endast satt för automatisk avpublicering av annonsen.
Anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Skicka ansökan till jobba@totalventilation.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: jobba@totalventilation.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Total ventilation i Linköping AB
(org.nr 559141-6606)
Barhällsgatan 13 (visa karta
)
582 39 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9893518