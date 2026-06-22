Inhouse Sales/Sales Engineer
NIlsson & Mossberger AB / Säljarjobb / Halmstad Visa alla säljarjobb i Halmstad
2026-06-22
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Tylö är en del av Sauna360 som i sin tur är en del av Watkins Wellness, en global ledare inom wellnessprodukter och spabad. Inom Sauna360 samlas flera av världens starkaste bastuvarumärken, Tylö, Helo, Kastor, Finnleo och Amerec. Våra produkter används i både privata och kommersiella bastuprojekt över hela världen. Med en stark passion för bastu, hälsa och välbefinnande kombinerar vi svenska hantverkstraditioner, teknisk innovation och global räckvidd.Vårt mål är att skapa bastuupplevelser i världsklass genom lösningar inom bastu, ånga och infraröd värme, produkter som bidrar till återhämtning, balans och ett hälsosamt liv.www.tylo.se
Nu söker vi en Inhouse Sales / Sales Engineer till Halmstad
Vill du kombinera teknik, kundkontakt och orderhantering i en internationell miljö? Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad Inhouse Sales Engineer som vill vara en viktig del av vårt team i Halmstad.
Som Inhouse Sales Engineer ansvarar du för att säkerställa ett smidigt och effektivt flöde från kundorder till leverans för både svenska och internationella kunder. Rollen har fokus på orderhantering, kundsupport, prognosarbete, transportadministration och samordning mellan olika funktioner inom företaget.
Du blir en central kontaktpunkt för våra kunder och samarbetar nära produktion, lager, logistik och ekonomi för att säkerställa hög kundnöjdhet och leveransprecision.
Vi befinner oss också i en digital utvecklingsresa där du aktivt bidrar till att öka användningen av våra digitala verktyg, såsom 3D-konfigurator och webbshop.Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Ansvara för hela orderprocessen från orderregistrering till leverans och faktureringsunderlag
Hantera kundkontakter via telefon och e-post, både nationellt och internationellt
Informera kunder om orderstatus, leveranstider och leveransuppdateringar
Upprätta offerter och orderbekräftelser
Planera och följa upp kundprognoser och leveransplaner tillsammans med kunderna
Boka transporter samt hantera exportdokumentation, tullhandlingar och legaliseringar
Uppdatera och underhålla kundinformation i ERP- och CRM-system
Bidra till ökad användning av digitala verktyg, inklusive 3D-konfigurator och webbshop
Delta i och bidra till förbättringsarbete inom supply chain och interna processer
Vi söker dig som har en högskole- eller kandidatexamen inom teknik eller annat relevant område samt minst 3–5 års erfarenhet av orderhantering, kundservice eller intern försäljning. Du har god teknisk förståelse och kan läsa och tolka tekniska ritningar. Erfarenhet av CAD-system är meriterande, liksom erfarenhet av internationell handel och exportdokumentation.
För att lyckas i rollen behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, goda kunskaper i Excel.
Som person är du serviceinriktad och professionell i dina kundkontakter. Du arbetar strukturerat och noggrant och har förmågan att prioritera och hantera flera arbetsuppgifter utan att tumma på kvaliteten. Du är lösningsorienterad och tar gärna egna initiativ för att driva arbetet framåt. Vidare är du kommunikativ och trivs med att samarbeta med både kunder och kollegor i olika funktioner. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har ett starkt fokus på att skapa värde och goda upplevelser för kunden. Tjänsten är placerad på vårt kontor i Halmstad.
Vi erbjuder en varierad och utvecklande roll där du får möjlighet att kombinera teknik, kundrelationer och affärsmässighet i en internationell verksamhet.
I den här rekryteringen samarbetar Tylö med Nilson & Mossberger. För frågor om tjänsten kontakta Carin Mossberger 0701-460 390 eller Andreas Nilsson 0701-460 391. Skicka in din ansökan snarast då urval sker löpande.
Välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nilsson & Mossberger AB
(org.nr 556769-1554)
Svarvaregatan 6 (visa karta
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302 50 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tylö AB Jobbnummer
9973797