Inhouse sales konferens och event
2025-12-27
Är du vår nästa stjärna inom mötesförsäljning för tre av Skånes främsta hotell?
Älskar du känslan av hotell, drivs du av att stänga affärer och har du erfarenhet av att koordinera stora, komplexa möten såväl som det småskaliga och genuina? Då kan du vara den Inhouse Sales-stjärna vi söker till vår mötes- och eventbokning!
Om rollen
Som Inhouse Sales Möten och Event för våra tre hotell blir du en nyckelspelare i vårt kommersiella team. Ditt ansvar tillsammans med ett dedikerat team blir att hantera inkommande förfrågningar av konferenser, event och grupper. Din vardag präglas av att förvandla förfrågningar till bekräftade bokningar genom professionell rådgivning och ett starkt affärsmannaskap.
Du kommer att arbeta med tre unika hotellprodukter och fem restauranger, vilket ställer krav på din förmåga att matcha rätt kund med rätt miljö och paketlösning. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Aktivt driva och hantera inkommande förfrågningar för konferens och event via telefon och mail.
Ansvara för delar av säljprocessen: från första kontakt och offert till avtalsskrivning.
Optimera intäkter genom merförsäljning, val av lokaler och strategisk prissättning i samråd med Revenue Manager.
Bygga och bibehålla starka relationer med befintliga och nya kunder.
Administrera i system såsom CRM, offert och bokningssystem.
Vi söker dig som
Tidigare har arbetat med mötes- och eventförsäljning inom hotell eller liknande verksamhet. Erfarenhet av större möten och kongresser är starkt meriterande. Du är affärsdriven och ser möjligheter där andra ser problem och motiveras av att nå uppsatta säljmål.
Du är strukturerad. Med tre hotell, 35 konferenslokaler och flera restauranger krävs en utmärkt administrativ förmåga och att du kan hantera många bollar i luften samtidigt. Du samarbetar tätt med både det interna och externa säljteamet och driften på hotellen för att säkerställa högsta kvalitet i leveransen.
Kommunicerar väl: Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en dynamisk och inspirerande arbetsplats med korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka. Du blir en del av ett härligt team som brinner för att skapa gästupplevelser och event i världsklass. Publiceringsdatum2025-12-27Så ansöker du
Passar du in på beskrivningen? Skicka din ansökan senast den 10 januari 2026. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så vänta inte med din ansökan! Har du frågor om tjänsten? Kontakta Therese Andersson, Kommersiell Chef på therese.andersson@gramgroup.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gram Group AB
Kyrkogatan 2
269 33 BÅSTAD Kontakt
Kommersiell chef
Therese Andersson therese.andersson@gramgroup.se Jobbnummer
9664042