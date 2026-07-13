Ingenjör transfusionsmedicin
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2026-07-13
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Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Hemoterapin är en del av Akademiska laboratoriet och sektionen Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin. Akademiska laboratoriet ansvarar för medicinsk diagnostik, rådgivning, forskning, utveckling, behandling och utbildning. Våra kunder finns framför allt i Uppsala län och i vår mellansvenska region. Sammanlagt är vi ca 500 anställda med verksamhet på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping samt i vår blodgivningstrailer och blodbuss.
Avdelningen för Transfusionsmedicin ansvarar för att säkerställa blodlagret i Uppsalas region samt lämna ut rätt blod till rätt patient. Genom tappning på Akademiska sjukhuset och via vår blodbuss och blodgivningstrailer på flertal tappningsställen i regionen och närliggande regioner säkerställer vi blodlagret. På transfusionsmedicin sker även framställning av blodkomponenter och patientbehandlingar med aferesteknik. Vi är även referensblodcentral i Sverige och säkerställer att överföringar mellan våra givarregister nationellt fungerar som det ska.
Ditt uppdrag
På transfusionsmedicin ansvarar du för våra integrationer, mellan vårt huvuddatasystem ProSang och till våra olika instrument. Du ansvarar även för integrationerna från ProSang till andra datasystem. Detta sker i samarbete med IT-avdelningen på sjukhuset och objektspecialister på avdelningen.
Som ingenjör ansvarar du även för delar av våra instrument. Det innebär bland annat att verifiera och validera i samråd med processansvarig och medicinskt ansvarig läkare. Samt att du har kontakt med företag, IT, drift och Medicinsk teknik för att få allt att fungera som det ska.
Du kommer vara teknisk samordnare mot våra leverantörer när det gäller tekniska frågor av relevans för ansvarsområdet. Vilket bland annat innebär att ansvara för felsökning om behov finns.
I ditt uppdrag ingår även uttag av statistik från våra program.
Du kommer delta vid upphandlingar och inköp och planering av nya instrument till verksamheten.
Tillsammans med ansvarig läkare och processanasvig ser du till att nödvändig dokumentation finns fastställd i vårt dokumentationssystem Centuri, vid nyanskaffning eller förändringar innan instrument och metoder tas i drift.
Du ser även till att information och undervisning om nya arbetssätt förmedlas till berörda medarbetare.
Då vi är en ackrediterad verksamhet är kvalité och säkerhet av största vikt.Publiceringsdatum2026-07-13Kvalifikationer
Ingenjörsutbildning eller relevant eftergymnasial utbildning inom IT, teknik, systemvetenskap, laboratoriemedicin eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
God systemförståelse och datavana är centralt för rollen.
• van att arbeta strukturerat och dokumenterat
• Erfarenhet av att arbeta i ackrediterade miljöer
• förmåga att förstå verksamhetsflöden
• felsökning och supportförmåga
• kommunikativ förmåga mellan IT, leverantör och labbverksamhet
• datorvana, gärna Excel/SQL/R/SAS eller liknande
• noggrannhet kring validering, behörigheter, ändringar och risk
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Rollen som Ingenjör på Transfusionsmedicin innebär mycket samarbete med ansvariga personer i verksamheten och utanför. Det är därför av största vikt att du har lätt för att samarbeta och kan anpassa dig till olika situationer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• erfarenhet av LIMS/laboratoriesystem
• erfarenhet av arbete inom komponentframställning eller laboratorium
• systemförvaltning
• validerade/reglerade miljöer
• statistik/datauttag
• teknisk support
• integrationer eller databaser
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderna är 0730-1615. Kvällstid kan förekomma vid enstaka tillfällen. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Sarah Ryner 018- 611 41 91 eller sarah.ryner@akademiska.se
Objektspecialist Anna-Lena Strömbäck 018-611 72 44 elleranna-lena.stromback@akademiska.se
Processansvarig Komponentberedning Saowarak Chanaphan 018-6114176 ellersaowarak.chanaphan@akademiska.se
Facklig representant Naturvetarna: Inga-Lill Sparr 018-6114162
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS780/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
10000456