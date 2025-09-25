Ingenjör till PTS
2025-09-25
Vill du vara med och forma framtidens radiokommunikation? Som ingenjör på PTS får du arbeta med internationella frågor och bidra till att säkerställa att svenska intressen speglas i globala standarder och regelverk. Du deltar i tekniska studier och utvecklar underlag som påverkar användningen av frekvensspektrum både nationellt och internationellt. Om du är tekniskt driven, analytisk och vill göra skillnad i en organisation som påverkar samhället i stort, är detta rollen för dig!
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
Tjänsten är placerad på enheten för spektrumförädling som tillhör avdelningen för resursförvaltning. Avdelningen verkar bl.a. för att maximera samhällsnyttan av radiospektrum över tid samt att möjliggöra användningen av säkra, prisvärda och effektiva radiobaserade tjänster och produkter för slutkonsumenter och andra radioanvändare.
"Jag som kommer att vara din chef heter Farshad Moradi. Som chef har jag en coachande ledarstil där jag strävar efter att skapa en inspirerande och utvecklande arbetsmiljö. Jag prioriterar regelbundna möten med mina medarbetare för att säkerställa att vi har en öppen dialog och att deras individuella behov och mål uppmärksammas. För mig är det avgörande att medarbetarna känner sig motiverade och har möjlighet att ständigt utvecklas, både professionellt och personligt. Jag lägger stor vikt vid att bygga ett positivt samarbetsklimat där vi arbetar som ett lag och tillsammans når våra mål genom gemensamma ansträngningar och respekt för varandra."
Om rollen
I rollen som ingenjör kommer du aktivt att delta i internationellt arbete och driva frågor utifrån svenska och europeiska intressen. Arbetet handlar i grunden om att definiera framtida användningsområden för trådlös kommunikation i olika frekvensband, samt att genom tekniska villkor säkerställa att olika användningar kan samexistera utan störningar. Ditt uppdrag syftar till att säkerställa att internationell harmonisering och standarder inom radiokommunikation och användning av frekvensspektrum ligger i linje med Sveriges prioriteringar.
Arbetet är huvudsakligen tekniskt och innefattar t.ex. genomförande och analys av tekniska studier, med syftet att ta fram ny reglering, eller uppdaterade villkor för en befintlig reglering. Du kommer även att bidra till PTS interna arbete genom att ta fram tekniska underlag, exempelvis tekniska villkor för användning av radiofrekvenser. Tjänsten innebär 3-4 resor/år, både nationellt och internationellt. Arbetet kräver god samarbetsförmåga, både med internationella kollegor samt svenska intressenter.
Om teamet
Enheten består av 17 medarbetare som strävar efter att göra spektrum värdefullt genom att ta fram lämpliga tekniska och regulativa kriterier för användningen, nationellt och internationellt. Vi är en blandning av ingenjörer och jurister som arbetar tillsammans i en prestigelös miljö.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du har lätt för att samarbeta och bygga relationer, både nationellt och internationellt, samt att du trivs med att arbeta i projekt och team. Du är en skicklig kommunikatör som kan presentera tekniska resonemang på ett tydligt och begripligt sätt, både på svenska och engelska, även för personer utan teknisk bakgrund. Med en strukturerad arbetsstil planerar och organiserar du ditt arbete effektivt, säkerställer att uppgifter slutförs och att deadlines hålls.
Du har en analytisk förmåga och kan sätta dig in i komplexa frågor som kräver att både tekniska aspekter och samhällsnytta vägs in. Dessutom är du övertygande och har lätt för att föra fram din talan, argumentera och vinna respekt i diskussioner, vilket gör att du kan driva viktiga frågor framåt i olika forum. För oss är dina personliga egenskaper viktiga, därför kommer vi lägga stor vikt vid dessa.
Vi söker dig som har:
• Civilingenjörsutbildning/högskoleingenjör inom teknisk fysik, elektroteknik eller motsvarande.
• Gedigen teknisk kunskap i modern radiokommunikation.
• Förmåga att förstå och analysera tekniska studier.
• Utmärkt förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är även meriterande om du har:
• Erfarenhet av nationellt/internationellt harmoniserings-/standardiseringsarbete.
• God kunskap om relevanta tekniker för radiokommunikation inom t.ex. områden som mobiltelefoni (t.ex. 5G), landmobil radio, fast radio eller radar.
• Erfarenhet av att ta fram texter av teknisk/juridisk karaktär på svenska och engelska.
• Erfarenhet av myndighetsarbete.
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta enhetschef Farshad Moradi på farshad.moradi@pts.se
eller HR-specialist Jessica Petersson på jessica.petersson@pts.se
. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till saco@pts.se
eller st@pts.se
.
Välkommen med din ansökan senast 15 oktober.
