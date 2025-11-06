Ingenjör med intresse för produktsäkerhet
Försvarets Materielverk / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2025-11-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Materielverk i Stockholm
, Uppsala
, Enköping
, Västerås
, Arboga
eller i hela Sverige
Är du en strukturerad person som trivs med att analysera och utreda tekniska lösningar och processer? Som ingenjör inom produktsäkerhet kommer du tillsammans med kunniga kollegor jobba med målsättningen att den utrustning som levereras till Försvarsmakten är användarvänlig och säker att använda. Låter detta intressant? Då kan du vara den vi söker. Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Som ingenjör inom verksamhetsområde marin har du en viktig roll i arbetet med produktsäkerhet i projekt kopplade till undervattensensorsystem. Du genomför riskanalyser, deltar i kravframställningar och genomför granskningar av dokumentation för att se till att säkerhet och användbarhet går som en röd tråd genom projektet. Vidare är du en nyckelspelare i att utarbeta specifikationer inom produktsäkerhetsområdet kopplat till sensorsystem på bland annat u-båtar.
Du har nära samarbete med projektledare och andra kollegor inom projektet både från FMV och med representanter från industrin. I rollen får du möjlighet att kombinera kontorsarbete med besök ute i verkligheten.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Arbetet innebär resor inom och utanför Sverige.
Om dig
Du har en civil- eller högskoleingenjörsutbildning eller motsvarade kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer som likvärdig. Du har goda kunskaper i svenska och engelska.
Vi ser det som en fördel om du erfarenhet av krav- och riskhantering vid utformande av produkter eller tekniska system samt av att arbeta projektbaserat. Det är meriterande om du har en utbildning inom produktsäkerhetsområdet. Vidare ser vi positivt på om du har erfarenhet av de regelverk som gäller med avseende på produktsäkerhet inom försvarssektorn.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är du tydlig och gör bedömningar med gott omdöme. Du kan arbeta bra genom att vara självgående samtidigt som du har god samarbetsförmåga då vi arbetar projektbaserat. Du har en förmåga att planera och strukturera upp ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du skriver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer arbeta på verksamhetsområde marinmateriel som utformar och upphandlar tekniskt underhåll samt utvecklar och anskaffar marina system till Försvarsmakten. Målet för verksamheten är att säkerställa en effektiv och ekonomisk optimering av hur materielen anskaffas och sammansätts till komplexa system som uppfyller högt ställda krav på tillgänglighet och säkerhet.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 27-11-2025
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Henry Joona och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Andreas Lörinc via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta karlsson@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
#LI-Hybrid
Välkommen med din ansökan.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9592392