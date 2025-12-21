Ingenjör inom Gripens underhållssystem
Saab AB
Vill du arbeta med utveckling och anskaffning av underhållsutrustning till Gripen-systemen?
Din roll
I rollen som underhållsingenjör GSE (Ground Support Equipment) varierar arbetsuppgifterna från utredningsarbete till inköpsberedning, och du kommer att ansvara för underhållsutrustningen som används för en eller flera materielgrupper. Du kommer även att säkerställa återkommande underhållsbehov av utrustning på uppdrag från kund.
Du har nära kontakt med angränsande discipliner som ILS, underhållsberedning, konstruktion och teknisk information, och du arbetar tätt tillsammans med marknads- och inköpsfunktionen. Det är genom detta samarbete som du bidrar till att genomföra våra affärsuppdrag på bästa sätt.
På lite sikt finns möjligheter att själv projekt- eller uppdragsleda, och då förväntas du ta ekonomiskt ansvar för komplett affär samt följa upp den i affärs- och ekonomisystemen. Rollen kan innebära en del resor till våra sektioner på annan ort, till våra kunder och till Försvarsmaktens förband. Din placering är på vår Saab-site i Malmslätt, Linköping.
Din profil
Du har en ingenjörsutbildning på högskolenivå eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, exempelvis som flygtekniker, eller annan teknisk bakgrund med några års relevant arbetslivserfarenhet. Då tjänsten innebär många kontakter söker vi dig som har lätt för att arbeta med andra människor och som trivs med att skapa och vårda relationer. Du kommer att arbeta med en bredd av arbetsuppgifter i en dynamisk miljö och vi ser därför att du har förmågan att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du strukturerar ditt eget arbete med gott omdöme och har ett affärsmässigt förhållningssätt.
Du hanterar svenska och engelska väl i tal och skrift samt innehar körkort med minst behörighet B.
Meriterande är erfarenhet av Gripens underhållssystem, kravhantering, GSE och ILS (Integrated Logistic Support), samt god förmåga att läsa och förstå mekaniska konstruktionsunderlag.
Vad du blir en del av
Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.
Sektionen ingår i avdelningen Ground Support Equipment Department (GSE). Avdelningen arbetar med affärer riktade mot underhållssystemen för Gripen, Försvarsmaktens flygplan och helikoptrar samt faciliteter och hangarer, med verksamhet i Linköping, Arboga och Östersund.
Våra affärsuppdrag består av att försörja underhållssystemen med rätt utrustning så att förebyggande och avhjälpande underhåll kan utföras hos våra kunder, slutanvändare och operatörer.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Notera att urval och intervjuer påbörjas i januari
