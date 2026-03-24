Infrastrukturarkitekt inom systemutveckling och integration
Region Östergötland / Datajobb / Linköping
2026-03-24
Vill du vara med och skapa framtidens digitala hälso- och sjukvård? Region Östergötland befinner sig i en omfattande digital omställning där nationella initiativ som European Health Data Space (EHDS) ställer helt nya krav på hur vi arbetar med arkitektur, data och systemintegration.
Vi söker nu en infrastrukturarkitekt inom systemutveckling och integration som vill ta en central roll tillsammans med andra arkitekter forma regionens digitala framtid - från nationell samverkan till regional strategi och lokal utveckling i vårt integrationsteam (ICC).
Vill du vara med och bidra och skapa Sveriges framtida digitala infrastruktur för hälso- och sjukvård och ett hållbart, växande Östergötland? Då kan vi vara rätt för varandra.
Vårt erbjudande
Hos oss får du en roll med stort mandat och verklig påverkan - på regionens digitala framtid, på vårdens förutsättningar och på våra invånares upplevelse av trygg och sammanhållen vård.
Region Östergötland satsar långsiktigt på digitalisering, och du får arbeta i ett område med högt engagemang, starka strategiska ambitioner och en kultur som främjar samarbete och innovation.
Dina arbetsuppgifter
Som infrastrukturarkitekt kommer du att vara en nyckelperson i realiseringen av Region Östergötlands IT-lösningar inom systemutveckling och integration. Du arbetar utifrån verksamhetens behov, befintliga tjänster och framtida krav - och ser till att våra tekniska lösningar är både stabila och redo för kommande strategiska förflyttningar.
Du kommer att verka i tre perspektiv:
Nationell nivå: delta i nationell samverkan, tolka riktlinjer och bidra till gemensamma standarder.
Regional nivå: omsätta digitala strategier till långsiktigt hållbar arkitektur.
Lokal nivå: utveckla arbetssätt och stödja leveranser med hög kvalitet, samt säkerställa efterlevnad av digitala strategier.
I din roll kommer du bland annat att:
Beskriva, visualisera och kommunicera komplexa sammanhang inom integration och infrastruktur.
Ta fram och dokumentera hållbara, skalbara och förvaltningsbara lösningsförslag. Initiera och leda objektiva diskussioner om teknikval, realiseringsalternativ och arkitekturprinciper.
Samverka med kunder, leverantörer och nationella aktörer kring integrationslösningar.
Agera kravanalytiker inom integrationsområdet.
Vidareutveckla processer, rutiner och verktyg tillsammans med teamet.
Säkerställa att riktlinjer, regelverk och arkitekturramverk följs.
Om dig
Vi söker dig som har:
Bred och djup teknisk kompetens inom IT, inklusive nödvändiga verktyg och ramverk.
Dokumenterad erfarenhet av integrationsområdet - gärna från arkitektur, utveckling och drift.
Erfarenhet av vanliga integrationsplattformar; meriterande med kompetens inom BizTalk, MuleSoft, SSIS, SOA eller molnbaserade integrationslösningar.
Stark förståelse för integrationsmönster, realiseringsalternativ och teknisk systemdesign.
Erfarenhet av systemanalys, kvalitetssäkring och arbete i komplexa IT-miljöer.
Meriterande: erfarenhet av API Management, kravhantering och utvärdering av integrationsprodukter.
Meriterande: erfarenhet av offentlig sektor, hälso- och sjukvård eller integrationsstandarder som HL7, FHIR och DICOM. Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet.
Du känner igen dig i följande:
Du är en lagspelare som trivs i nära samarbete med andra.
Du delar gärna med dig av din kompetens och bidrar till ett lärande arbetsklimat.
Du arbetar strukturerat, har sinne för kvalitet och är van att navigera både detaljer och helhet.
Du kommunicerar tydligt, anpassar din dialog till mottagaren och bygger förtroende i komplexa sammanhang.
Du vill vara med och driva utvecklingen framåt - både strategiskt och operativt.
Anställning och ansökan
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/553". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Infrastruktur och plattformstjänster Kontakt
Magnus Bodefalk Magnus.Bodefalk@regionostergotland.se 010-1039891
9817286