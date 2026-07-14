Infrastrukturarkitekt inom OpenShift och ARO
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-14
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-14Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Vill du vara med och forma en modern containerplattform i en hybridmiljö där både eget datacenter och Azure ingår? I den här rollen får du en central position i ett plattformsteam som driver implementering, optimering och vidareutveckling av OpenShift och Azure Red Hat OpenShift (ARO).
Du kommer in i ett läge där plattformen behöver utvecklas för att möta både affärsmässiga och tekniska behov. Fokus ligger på att skapa en stabil, säker och skalbar miljö som gör det möjligt att migrera applikationer till ARO, samtidigt som interna team får rätt stöd för att kunna arbeta långsiktigt med plattformen. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera arkitektur, plattformsnära teknik och kunskapsöverföring i en miljö med tydlig påverkan.
ArbetsuppgifterDu stöttar implementering och vidareutveckling av Azure Red Hat OpenShift för att möta verksamhetens och teknikens krav.
Du driver installation och konfiguration av ARO, inklusive nätverksinställningar, säkerhetskonfigurationer och integration med befintliga system.
Du samarbetar med utvecklingsteam för att möjliggöra testdeploy och skapa rätt förutsättningar för applikationsmigrering till ARO.
Du analyserar plattformens prestanda och arbetar med optimering, skalning och effektiv resurshantering.
Du stärker plattformens säkerhet och bidrar till att lösningen följer relevanta regulatoriska krav.
Du ger stöd till interna team och hjälper dem att bygga upp förmågan att hantera och underhålla både OpenShift on-prem i SDDC och ARO-miljön.
Du delar med dig av din kompetens genom utbildning och kunskapsöverföring för att skapa en hållbar förvaltning över tid.
Du tar fram och uppdaterar dokumentation för konfigurationer, processer och rutiner kopplade till plattformen.
KravErfarenhet av OpenShift och Azure Red Hat OpenShift (ARO).
God förmåga att arbeta med containerplattformar i både on-prem-miljö och Azure.
Erfarenhet av installation och konfiguration av ARO, inklusive nätverk, säkerhet och integration med befintliga system.
Förmåga att arbeta med prestandaoptimering, skalning och resurshantering i plattformsmiljö.
Erfarenhet av att hantera säkerhetsfrågor och efterlevnad kopplat till plattformsdrift.
Vana att samarbeta med utvecklingsteam kring deployment och migrering av applikationer.
Förmåga att stötta, utbilda och guida interna team i tekniska miljöer.
God vana av att skapa tydlig teknisk dokumentation.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8065315-2100360". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
10002624