Infrastructure Engineer
2025-11-10
Som Infrastructure Engineer hos Norion Bank blir du en viktig del i utvecklingen av vår moderna, molnbaserade infrastruktur. Du får frihet och stora möjligheter att påverka hur vi utvecklar vår plattform, jobbar med automation och hur vi förbättrar, automatiserar och moderniserar vår IT-miljö. OM ROLLEN I rollen som Infrastructure Engineer får du en varierad och strategiskt viktig roll där du kombinerar tekniskt djup med ett helhetsperspektiv.
Du kommer att:
Arbeta med modern infrastruktur i Azure, där hela vår miljö redan är molnbaserad och i ständig utveckling,
Driva arbetet med att ersätta traditionell drift med modernare teknologier, såsom PaaS- och SaaS-tjänster,
Vara med och forma arkitekturen för robusta, säkra och skalbara lösningar i Azure.
Arbeta med Infrastructure as Code (IaC) för att bygga, versionera och automatisera infrastruktur,
Ansvara för och vidareutveckla vår Azure Virtual Desktop (AVD)-plattform,
Designa och förvalta integrationer mellan olika system och plattformar, både interna och externa,
Bidra med din erfarenhet inom klassisk infrastruktur - exempelvis Windows Server, Active Directory och DNS - där stabilitet och säkerhet fortfarande är grundläggande,
Arbeta nära kollegor inom nätverk, säkerhet och plattform i ett team med bred kompetens och stort tekniskt ansvar,
Vara en del av ett centralt infrastrukturteam som tillhandahåller gemensamma tjänster, sätter standarder och stöttar andra team i banken med expertis inom säkerhet, integrationer och infrastruktur.
VEM ÄR DU? Du är en person som gillar samarbete, kontinuerlig förbättring och automation. Vi tror att du:
Har flera års erfarenhet av att arbeta med Azure och Microsofts infrastrukturtjänster,
Trivs i en miljö där du får påverka tekniska vägval och driva förbättringsarbete,
Har god förståelse för Infrastructure as Code, DevOps och automatisering,
Är van att ta ett helhetsansvar för plattformar och systemintegrationer,
Har goda kunskaper inom nätverk, säkerhet och identitetshantering,
Är analytisk, nyfiken och tycker om att lösa komplexa problem med teknik som verktyg,
Ser värdet i samarbete, delning av kunskap och långsiktighet i arkitektur och design.
VARFÖR NORION BANK? Hos oss får du:
Arbeta med den senaste tekniken i Azure - i en miljö som redan är 100 % molnbaserad,
Stort handlingsutrymme och möjlighet att påverka både tekniska beslut och arbetssätt,
Engagerade kollegor med fokus på modernisering, automation och säkerhet,
En kultur som uppmuntrar initiativ, samarbete och ständig förbättring,
En stabil organisation där IT är en central del av affären och innovation är en naturlig del av vardagen.
Buzzword som kan vara bra att känna till för dig som söker:
Azure Virtual Desktop (AVD), Windows Server, SD-Wan, Defender for Cloud, Office 365, Azure Observability, Exchange Online, SAML, OIDC, Entra ID, PowerShell, Infrastructure as Code (IaC), DevOps. OM NORION BANK GROUP Norion Bank Group är en affärsnära nordisk finansieringsbank. Genom koncernens varumärken Norion Bank, Walley och Collector erbjuds kundanpassade finansieringstjänster som möter distinkta kundbehov inom tre kundsegment: medelstora företag och fastighetsbolag, handlare och privatpersoner. Som specialist på finansieringslösningar är Norion Bank Group ett ledande komplement till traditionella storbanker, med visionen att vara den främsta nordiska finansieringsbanken inom de utvalda segmenten.
Norion Banks erbjudande omfattar företags- och fastighetskrediter samt factoring för medelstora företag och fastighetsbolag. Genom varumärket Walley erbjuds flexibla betal- och checkoutlösningar till handlare och privatpersoner. Varumärket Collector tillhandahåller privatlån och kreditkort till privatpersoner samt sparkonton för privatpersoner och företag. Norion Bank Group (tidigare Collector Bank) grundades 1999 och har kontor i Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Oslo och Helsingfors. Verksamheten bedrivs genom Norion Bank AB (publ) som är noterat på Nasdaq Stockholm. NORION BANKS ERBJUDANDE TILL DIG För oss är det självklart att varje individs utveckling värdesätts högt vilket innebär ett stort fokus på självledarskap och kompetensutveckling. Gemenskap, innovation och modern arbetsmetodik är saker som kännetecknar Norion Bank Group. Vi erbjuder dig helt enkelt en organisation med snabba beslutsvägar, stor öppenhet och mycket energi.
Våra värdeord Affärsmässighet, Engagemang och Omtanke genomsyrar allt vi gör och som medarbetare hos oss blir du en del av vår starka företagskultur. Vi erbjuder dig ett spännande bolag med goda utvecklingsmöjligheter, löpande kompetensutveckling och gemensamma aktiviteter på och utanför arbetsplatsen.
FÖRDOMSFRI REKRYTERING Vi vill att vår rekryteringsprocess ska vara rättvis och inkluderande. Därför ber vi dig att inte bifoga foto eller annan information som inte är relevant för tjänsten. Personligt brev är inget krav.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsbolag, konsultbolag samt annonsörer i rekryteringen. INTRESSERAD? Kul! Urval och intervjuer sker löpande så ansök redan idag!
Frågor? Välkommen att höra av dig till oss! För frågor kring teamet och rollen, kontakta gärna Markus Hogsved, Head of Common Infrastructure på markus.hogsved@norionbank.se
För frågor om oss som arbetsgivare eller rekryteringsprocessen, kontakta gärna Jesper Östlund, HR Business Partner på jesper.ostlund@norionbank.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
