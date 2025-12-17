Informatör
Studentavdelningen är en del av universitetsförvaltningen med uppdrag att ge stöd och service till studenter samt handlägga studentärenden.
Studentavdelningen ger även verksamhetsstöd och rådgivning till institutioner och universitetsledning. Inom avdelningen arbetar totalt ca 150 personer och verksamheten bedrivs i Studenthuset på campus Frescati. Mer information om oss finns på: https://medarbetare.su.se/vart-su/organisation/universitetsforvaltningen/studentavdelningen.
Just nu söker vi en vikarierande informatör till Infocenter på plan 2 i Studenthuset.Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
Arbetet utförs främst på plats i receptionen Infocenter, vilken dagligen tar emot ett stort antal besökare. Arbetsuppgifterna är av varierande karaktär och huvuduppdraget är att ge god service och information till studenter och blivande studenter inom en rad olika områden, samt att ge information till allmänheten om universitetets verksamhet. Det handlar vidare om att svara på Studentavdelnings mejl, lägga ut information och uppdatera digitala datorskärmar, skriva resultat- och registreringsintyg, samt att ansvara för att trycksaker finns tillgängliga. Arbetet innebär att ständigt lösa nya frågor, möta det okända och låta servicen vara ledande.
Du ingår i ett arbetslag med ett roterande schema. Distansarbete är inte möjligt för denna anställning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning.
- Väl utvecklad förmåga att muntligt och skriftligt uttrycka dig på svenska och engelska.
- Van IT-användare med goda kunskaper i Officepaketet.
- Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Meriterande:
- Arbete vid statlig myndighet.
- Kunskaper i fler språk (utöver svenska och engelska).
- Erfarenhet av Ladok.
- Erfarenhet av Teams.Dina personliga egenskaper
En förutsättning för arbetet är att du har ett genuint intresse för service, är engagerad, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du vill utveckla dig själv och de administrativa arbetsrutinerna. För att lyckas i rollen ser vi att du är duktig på att arbeta självständigt, har lätt för att skapa kontakter och har en mycket god kommunikationsförmåga. Du bör även ha lätt för att samarbeta, ta initiativ och kunna anpassa dig till en snabbrörlig och föränderlig arbetssituation.
Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen avser 50 % och är tidsbegränsad t.o.m. 2026-12-31. Tillträde snarast, enligt överenskommelse. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av gruppledare Josephine Flavet, tfn 08-16 25 64, mailto:josephine.flavet@su.se
, eller av avdelningschef Helena Pallin, tfn 08-16 10 01, mailto:helena.pallin@su.se
