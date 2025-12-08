Informationssäkerhetsspecialist
E-Hälsomyndigheten / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E-Hälsomyndigheten i Stockholm
, Kalmar
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av informationssäkerhet och vill bidra till säkerheten för Sveriges digitala utveckling inom hälsa, vård och omsorg? Lockas du av att vara med och driva säkerhetsarbetet i ett av de mest intressanta utvecklingsområdena i digitaliseringen av samhället? Då kan det här vara en roll för dig.Publiceringsdatum2025-12-08Om tjänsten
Som informationssäkerhetsspecialist vid E-hälsomyndigheten kommer du att arbeta tillsammans med medarbetarna på enheten säkerhet- och beredskap, samt i nära samverkan med IT-säkerhetsansvarig, arkitekter, driftspersonal och verksamheten.
Ditt ansvar är att stärka utvecklingen av myndighetens systematiska informationssäkerhet. Du har en förmåga att arbeta systematiskt med helhetsperspektiv, och leder arbetet för att utveckla styrande dokument och metodstöd, implementera strategier, arbetssätt och rutiner i hela organisationen samt följa upp att informationssäkerhetsarbetet stödjer myndighetens verksamhet och mål. Du tar även fram och genomför utbildningar samt utvecklar och deltar i myndighetens riskarbete med tillhörande analyser.
Informationssäkerhet är en viktig och central del i kvalitetssäkringen av myndighetens uppdrag att stödja vård och hälsa genom digitala tjänster och lösningar.
Dina arbetsuppgifter består av:
• Leda, samordna, följa upp och utveckla E-hälsomyndighetens arbete med informationssäkerhet.
• Ta fram interna regelverk, metoder och processer utifrån lagkrav samt implementera dessa och följa upp efterlevnaden.
• Identifiera och bedöma hotbild och omsätta detta i interna krav och risker för verksamheten.
• Initiera riskbedömning för att identifiera och hantera hot och sårbarheter.
• Planera och genomföra målgruppsanpassade utbildningar, workshoppar eller andra kommunikativa insatser inom informationssäkerhetsområdet.
• Stödja ledning och övriga medarbetare i bedömningar avseende informationssäkerhet.
• Omvärldsbevaka och följa utvecklingen inom området.
Om dig
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, då de är avgörande för hur du kommer att trivas och lyckas i rollen. Därför söker vi dig som är stabil, strukturerad och självgående med god förmåga att organisera ditt arbete. Du är flexibel och har förmågan att hantera omprioriteringar och är van att arbeta i grupp likväl som självständigt. I rollen kommer du att ha ett nära samarbete med dina kollegor och vi förutsätter att du har en god samarbetsförmåga och kan bygga förtroende. Du tar gärna initiativ och fokuserar på att nå uppsatta mål.
Vi söker dig som har:
• relevant högskoleutbildning, eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig
• minst fem års erfarenhet av arbete med informationssäkerhet i offentlig verksamhet (stat, region eller kommun), varav minst tre år som ansvarig för informationssäkerhet
• erfarenhet av att analysera, revidera och implementera ledningssystem och styrning, stöd och uppföljning av informationssäkerhet för stora mängder personuppgifter
• erfarenhet av kontinuitetsplaneringsarbete för digitala tjänster och verksamheter
• erfarenhet av att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser samt kravställning vid upphandling/inköp.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
• erfarenhet och förståelse för hur informationssäkerhetsarbetet inkluderat dataskydd kan integreras i säkerhets- och eller kvalitetsledningssystem
• erfarenhet av informationssäkerhetsarbetet i agila team
• certifieringar som CISSP, CISM, CISA, eller liknande.
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av:
Enhetschef Jonas Jensen: 076-50 63 739
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av:
HR-specialist Elisabeth Axelsson: 010-106 08 98
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 11 januari 2026. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Vi uppskattar om du skickar din ansökan så snart du har möjlighet då vi tittar på ansökningar löpande. Intervjuer kommer att påbörjas i januari 2026, och observera att vi under jul- och nyårshelgen kommer att ha begränsad möjlighet att svara på telefon och mail.
Urvalsfrågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara urvalsfrågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Stockholm. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen kommer att genomföras före anställning.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
Rekryteringen hanteras av E-hälsomyndighetens HR-enhet och vi undanber oss säljsamtal från rekryteringsföretag och annonssäljare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-Hälsomyndigheten
(org.nr 202100-6552), https://www.ehalsomyndigheten.se/jobba-hos-oss/ Arbetsplats
E-hälsomyndigheten Jobbnummer
9634255