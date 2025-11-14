Informationssäkerhetsspecialist
Informationssäkerhetsspecialist
Rollbeskrivning
Vi söker en informationssäkerhetsspecialist som blir en nyckelresurs i ett dedikerat informationssäkerhetsteam inom en CIO Office-funktion. Uppdraget handlar om att driva och vidareutveckla organisationens arbete med informationssäkerhet, säkerställa efterlevnad av relevanta regelverk och stödja verksamheten i att fatta riskmedvetna beslut. Rollen är deltid (80 %) och passar dig som vill kombinera operationellt arbete med strategisk utveckling av säkerhetsområdet.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Bidra till utveckling och genomförande av organisationens övergripande arbete med informationssäkerhet.
Genomföra riskanalyser och säkerhetsbedömningar av system, processer och leverantörer.
Stödja framtagning, implementering och uppföljning av policys, riktlinjer och rutiner inom informationssäkerhet.
Säkerställa efterlevnad av relevanta regelverk och standarder, såsom NIS2, GDPR och ISO/IEC 27001.
Delta i och stödja hantering av säkerhetsincidenter, inklusive utredning, åtgärdsplanering och uppföljning.
Bidra till att öka medvetenheten kring informationssäkerhet genom utbildning, rådgivning och kommunikation i organisationen.
Samarbeta nära med IT, juridik, dataskyddsombud och andra nyckelfunktioner i informationssäkerhetsfrågor.
Stödja arbetet med Business Continuity Management (BCM) och Disaster Recovery (DR), inklusive kravställning, uppföljning och förbättringsarbete.Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av arbete med informationssäkerhet i större organisationer.
God kunskap om relevanta regelverk och standarder, exempelvis ISO/IEC 27001, NIS2 och GDPR.
Erfarenhet av riskhantering, incidenthantering och säkerhetsgranskningar.
Förmåga att kommunicera komplexa säkerhetsfrågor på ett tydligt och målgruppsanpassat sätt.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
Certifieringar inom informationssäkerhet, exempelvis CISSP, CISM eller liknande.
Erfarenhet av kontinuitetsplanering, inklusive BCM och DR.
Erfarenhet av att arbeta i tvärfunktionella team tillsammans med IT, juridik och verksamhet.
Erfarenhet av att driva förändrings- och förbättringsarbete inom informationssäkerhet.
Start / Längd / Omfattning
Start: 2025-12-01
Längd: Till 2026-04-30
Omfattning: 80 %
Plats
Stockholm (hybrid, 3 dagar/vecka på plats)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
