Informationssäkerhetsspecialist - dataskydd
Syftet med Bolagsverkets verksamhet är att ge förutsättningar för ett stabilt och väl fungerande näringsliv. Genom att registrera och tillhandahålla aktuell och korrekt företagsinformation bidrar vi med ökad transparens och trygghet för samhällets aktörer. Vi verkar för att göra det så enkelt som möjligt att starta och driva företag, och bidrar i samverkan med andra till att företag inte används som brottsverktyg. Hos oss arbetar omkring 700 medarbetare med bas i Sundsvall. Vi vill vara en arbetsplats där du trivs, känner engagemang i ditt uppdrag och får vardagen att fungera. En god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv är viktigt för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.Publiceringsdatum2026-03-17Arbetsuppgifter
Vill du arbeta strategiskt med styrning, riskhantering och säkerhetskultur? Skulle du trivas med ett jobb där du arbetar nära verksamheten för att skapa säkra lösningar som gör att myndigheten kan utföra sitt uppdrag?
Bolagsverket står inför spännande utmaningar då vi bland annat är en del i det viktiga civilberedskapsarbetet som beredskapsmyndighet. Nu söker vi dig som vill vara med på vår spännande resa!
Inom Bolagsverket är information en nyckelresurs, därför är det viktigt att informationen får det skydd den behöver. Ett viktigt område inom myndigheten är försörjning av företagsinformation till samhället, vilket ställer krav på att informationen är både korrekt och tillgänglig.
För att öka Bolagsverkets säkerhetsnivå samt för att lyckas i uppdraget som beredskapsmyndighet förstärker vi nu med en Informationssäkerhetsspecialist inom dataskydd till vår säkerhetsenhet. Som informationssäkerhetsspecialist är du med och skyddar samhällsviktig information och stärker motståndskraften mot digitala hot.
Du ingår i ett team som tillsammans utvecklar myndighetens förmåga inom säkerhetsområdet. Säkerhetsenheten är direkt underställd generaldirektören och har en ledande roll i myndighetens säkerhetsarbete samt driver och samordnar olika uppdrag inom området. Du rapporterar direkt till säkerhetschef. I dagsläget består enheten av sju medarbetare, men vi kommer under året bli fler.
I rollen som informationssäkerhetsspecialist har du en viktig nyckelroll. Du kommer främst att
* samordna, stödja och vägleda vårt informationssäkerhets, dataskydd- och kontinuitetsarbete.
* förstärka informationssäkerhetsarbetet för att vi ska lyckas med det viktiga uppdraget som beredskapsmyndighet samt att
* säkerställa att arbetet följer gällande lagstiftning.
Du håller dig uppdaterad om aktuella hot och risker och använder din kunskap till att formulera både interna och externa krav. Du kommer även att ge utlåtande på underlag avseende olika säkerhetsgranskningar.
Ditt ansvarsområde blir även att normera och stödja verksamheten i informationssäkerhetsfrågor. Du kommer att arbeta i nära samarbete med säkerhetsansvarig, it-säkerhetsansvarig, övriga säkerhetsspecialister och medarbetare inom säkerhetsområdet samt med chefer och medarbetare inom myndigheten.
Placeringsort är Sundsvall, alternativt Stockholm, där vi kan erbjuda arbetsplats centralt. Du kommer att ha möjlighet att arbeta på distans men behöver regelbundet kunna arbeta i Sundsvall där vi har vårt kontor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en hög säkerhetsmedvetenhet och en analytisk förmåga, arbetar strukturerat och kan organisera och planera ditt arbete. Du är resultatorienterad, tar initiativ och driver aktiviteter för leda dig och verksamheten framåt.
Du har en god förmåga att förmedla budskap och bli lyssnad på. För att lyckas i ditt uppdrag behöver du förmåga och vilja att leda uppdrag, vilket är viktig då säkerhetsfunktionen har en ledande roll i myndighetens säkerhetsarbete. Eftersom du har många kontaktytor behöver du även ha lätt att skapa relationer och arbeta utåtriktat.
Du behöver ha
* relevant akademisk utbildning eller annan utbildning alternativt flerårig erfarenhet inom området som vi bedömer likvärdig för att klara arbetsuppgifterna.
* bred kompetens inom informationssäkerhetsområdet.
* flerårig aktuell erfarenhet av arbete inom normering och uppföljning inom området.
* flerårig erfarenhet av arbete med riskarbete.
* erfarenhet av arbete med ledningssystem för informationssäkerhet.
* mycket god kunskap i svenska och god kunskap i engelska samt förmåga att kommunicera tydligt, pedagogiskt till olika målgrupper, både muntligt och skriftligt.
Det är meriterande om du dessutom har:
* erfarenhet med eller certifiering inom dataskydd.
* flera års erfarenhet av arbete med ISO/IEC 27000 serien.
* erfarenhet eller utbildning inom säkerhets- och signalskydd.
* CISSP, CRISC eller CISM -certifiering.
Vill du att ditt arbete ska bidra till att upprätthålla förtroende, säkerhet och stabilitet i en samhällsviktig myndighet? Då kan du vara rätt person för oss, så varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Bifoga endast CV. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar, istället får du svara på ett antal urvalsfrågor.
Placeringsort: Sundsvall eller Stockholm (med viss tid förlagd i Sundsvall)
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte registrera ansökan i rekryteringssystemet. Kontakta istället den rekryterande chefen för att lämna in din ansökan på annat sätt. Du hittar kontaktuppgifterna i annonsen. Du behöver då ange tydligt på din ansökan att du har skyddade personuppgifter. Det är endast om du har skyddade personuppgifter som din ansökan kan undantas från att bli offentlig handling.
Bakgrundskontroll av våra slutkandidater via vårt externa rekryteringsstöd ingår som en del i vår rekryteringsprocess. Genomförd och godkänd bakgrundskontroll är en förutsättning för anställning hos Bolagsverket. I vissa rekryteringar förekommer säkerhetsprövningar.
På Bolagsverket vill vi ge våra medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas på jobbet och må bra. Vi satsar på arbetshälsa för att öka hälsomedvetandet och ge alla möjlighet till ett aktivt och regelbundet deltagande i hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen. Vi erbjuder dessutom friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt har massage och gym i våra egna lokaler i Sundsvall.
Här kan du se fler av våra lediga jobb:
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AD 870/2026".
Detta är ett heltidsjobb.
https://bolagsverket.se/jobbamedoss.5046.html
Säkerhetschef
Tomas Lindfors tomas.lindfors@bolagsverket.se 070-223 39 74
