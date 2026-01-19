Informationssäkerhetssamordnare med utredaruppdrag
2026-01-19
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vår del av staden ligger mellan sjöarna Drevviken och Magelungen. Här arbetar Farsta stadsdelsförvaltning, 1400 engagerade medarbetare som nu behöver en ny kollega. Hos oss får du nära till både tunnelbana och pendeltåg, butiker och restauranger. Och nära till ett bad på sommaren och långfärdskridskor på vintern.
Välkommen till oss
Stabsenheten ansvarar för förvaltningens övergripande strategiska planering och styrning samt att stötta förvaltningens verksamheter i deras uppdrag.
I stabens uppdrag ingår att leda och samordna horisontell samverkan inom flera områden samt att bidra i styrningen utifrån stadsgemensamma styrdokument, t.ex. riktlinje för informationssäkerhet i Stockholms stad. Vi söker nu en informationssäkerhetssamordnare med utredaruppdrag till stabsenheten. I enheten får du kollegor som arbetar inom funktionerna nämndkansli, arkiv, it, kommunikation, säkerhetssamordnare, samordning för styrning och ledning samt internservice. Du kommer även arbeta nära förvaltningens olika verksamheter.
Vi erbjuder
Vi erbjuder goda anställningsförmåner såsom kompetensutveckling, nätverksmöjligheter, friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid, sommararbetstid och möjlighet till semesterväxling. Du kan även förmånligt köpa träningskort till Stockholms stads simhallar gym och träningsanläggningar.
Din roll
Som informationssäkerhetssamordnare med utredaruppdrag får du ett omväxlande arbete med engagerade kollegor. I rollen kommer du vara en viktig del i att samordna det förvaltningsövergripande systematiska informationssäkerhetsarbetet och medverka till att säkra och utveckla stabsenhetens processer. Du tillhör stabsenheten och rapporterar till stabschef.
I dina arbetsuppgifter i rollen som informationssäkerhetssamordnare ingår bland annat att:
• bidra till att bygga en god säkerhetskultur och vara sakkunnig rådgivare i frågor kring informationssäkerhet
• genomföra och samordna informationssäkerhetsaktiviteter inom förvaltningens ansvarsområde
• bevaka förändringar i lagstiftningen och händelser i omvärlden och utbildar chefer och medarbetare inom ditt område
• arbeta med processer och metoder för att genomföra informationsklassningar och riskanalyser för informationssäkerhet
• representera förvaltningen i stadens nätverk inom informationssäkerhet
• utforma och utveckla relevanta interna rutiner och styrdokument
• ansvara för att förvaltningens medarbetare hålls uppdaterade genom löpande stöd och utbildningsinsatser inom informationssäkerhet, att klassa information/system,
Som utredare kommer du bland annat arbeta med:
• Stöd till stabschef
• Genomföra utredningar
• Samordna förvaltningsövergripande frågor
• Stötta eller leda förvaltningsövergripande uppdrag
• Ta fram rutiner, processbeskrivningar, uppdragsbeskrivningar och lathundar mm
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• relevant utbildning utifrån uppdrag och arbetsuppgifter, t.ex cybersäkerhetsutbildning, samhällsvetenskap, juridik eller akrivvetenskap. Alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• mycket god förmåga i svenska språket, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av informationssäkerhetsarbete på en övergripande nivå i en större organisation
• förståelse för aktuell lagstiftning inom informationssäkerhetsområdet till exempel GDPR och NIS
• erfarenhet av process- och förändringsledning
• erfarenhet att skriva tjänsteutlåtanden och utredningar.
• erfarenhet av att arbetat i en samordnande och förvaltningsövergripande roll inom kommun
För att lyckas i den här rollen är det viktigt att du är noggrann, har hög integritet, är lösningsorienterad, självständig och litar på din egen förmåga att göra bedömningar. Du är van att söka upp information på egen hand för att lämna förslag på lösningar som bidrar till goda resultat och hög måluppfyllelse. Du tar stort eget ansvar för dina uppgifter, strukturerar ditt arbete på egen hand och driver dina processer
vidare. Rollen ställer höga krav på god administrativ förmåga och samordning. Vi ser att du är utvecklingsinriktad och gillar att koordinera processer på ett systematiskt sätt där du ser hur ditt arbete påverkar helheten. Som person har du ett intresse för förändring och ser digitalisering som en naturlig del i verksamhetens utveckling. Du har lätt för samarbete och anpassar din kommunikation utifrån rådande situation.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Stockholms stad, Farsta stadsdelsförvaltning, Stabsenheten
