Informationssäkerhetssamordnare
2026-02-16
Kansli
Informationssäkerhetssamordnare
Vill du vara med och utveckla informationssäkerhetsarbetet i en verksamhet där ditt bidrag gör verklig skillnad? Nu söker vi en informationssäkerhetssamordnare till en ny roll där du får kombinera strategiskt arbete med praktiskt genomförande - i nära samarbete med ett härligt och engagerat team.

Om tjänsten
Som informationssäkerhetssamordnare ingår du i gruppen för säkerhet och beredskap och blir en del av ett kompetent team med stark samarbetskultur och stort kunskapsutbyte. Rollen är ny, vilket ger dig goda möjligheter att påverka och forma arbetssätt samt bidra till att utveckla organisationens informationssäkerhet på både strategisk och operativ nivå.
Du har en samordnande roll där du leder och följer upp informationssäkerhetsarbetet i nära samarbete med verksamheten, IT och funktioner som arbetar med teknisk information. Ditt uppdrag är att skapa helhet, säkerställa efterlevnad av krav och vara ett stöd i organisationens vardag.
Du kommer bland annat att arbeta med att:
• Ta fram, vidareutveckla och förvalta styrande dokument inom informationssäkerhet
• Genomföra riskanalyser samt följa upp och utvärdera åtgärder
• Bidra i upphandlingsarbete ur ett informationssäkerhetsperspektiv
• Arbeta med och utveckla ledningssystem enligt ISO 27001
• Informations- och cybersäkerhetsarbete kopplat till cybersäkerhetslagen/NIS2
• Driva förändrings- och utvecklingsinitiativ samt projekt kopplade till informationssäkerhetKvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som delar våra kärnvärden: lyhörda, framsynta och nyfikna. Du är strategisk och analytisk, men trivs också med att omsätta planer i praktiken. Du är nyfiken på förändring, har ett gott omdöme och förmåga att fatta välgrundade beslut som gynnar både verksamheten och medarbetarna.
Som person är du strukturerad, initiativrik och har lätt för att prioritera. I pressade situationer behåller du lugnet och bidrar med stabilitet. Du har uthållighet och trivs med långsiktigt utvecklings- och förändringsarbete i samverkan med många olika delar av organisationen.
Vi ser gärna att du har:
• Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
• Några års erfarenhet av arbete med informationssäkerhet
• God kunskap om säkerhetsåtgärder kopplat till cybersäkerhetslagen
• God kunskap om riskhantering
• Erfarenhet av MCF:s metodstöd för informationssäkerhet
• Erfarenhet av informationsklassificering och skydd av information
• Förmåga att ta fram, implementera och förvalta styrdokument samt stötta verksamheten i hela processen
• Trygghet i att informera, utbilda och kommunicera med både medarbetare och ledning
Det är ett plus om du även har erfarenhet av:
• Offentlig verksamhet, kommunala bolag eller politisk styrd organisation
• Dataskydd
• NIST, CIS Controls
• Vidareutveckling av ledningssystem för informationssäkerhet
• Certifieringar såsom CISM, CISA eller CIPP/E
• OT-säkerhet
Det här erbjuder vi dig
Du erbjuds en bred och verksamhetsnära specialistroll där du får påverka hur informationssäkerhetsarbetet utvecklas i hela organisationen. Rollen ger stort utrymme för eget ansvar, samverkan och långsiktigt arbete i en samhällsviktig verksamhet med stabila villkor och goda förmåner.Så ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-03-08. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail.
För mer information om tjänsten kontakta
Verksamhetsskyddschef Per Eriksson, tfn 073-9619984 Ansvarig rekryterare
Agnes Jansson, tfn 076-495 96 45. agnesjansson@uppsalavatten.se
Vi hanterar rekryteringsprocessen internt och undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet eftersom vi försörjer Sveriges fjärde största stad med dricksvatten. För denna tjänst kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Uppsala Vatten tillämpar 6 månaders provanställning.
Om Uppsala Vatten
Välkommen till Uppsala Vatten och Avfall AB. Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt. Vi bidrar till ett cirkulärt Uppsala.
Vill du veta mer om Uppsala Vatten? Läs mer på Om oss | uppsalavatten.se (https://www.uppsalavatten.se/om-oss/)
Här hittar du information om våra förmåner Våra förmåner | Uppsala vatten
