Informationssäkerhetschef till Säkerhetsavdelningen
2026-04-28
Arbetsplatsbeskrivning
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Säkerhetsavdelningen har nationellt ansvar inom Polismyndigheten att styra, stödja samt samordna verksamheten inom säkerhetsskydd och verksamhetsskydd, säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan, signalskydd samt verksamhet enligt skyddslagen (2010:305) som syftar till att skydda myndigheten. Avdelningen är kontaktpunkt mot Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt när det gäller säkerhetsskydds- och verksamhetsskyddsfrågor. Säkerhetsavdelningens verksamhetsområden är främst personalsäkerhet, medarbetarskydd, informationssäkerhet, fysisk säkerhet, säkerhetsskyddad upphandling. Arbetet ska vara en del av Polismyndighetens gemensamma styrmodell där arbetet sker informationsdrivet och präglas av proaktivitet och där problemet är i centrum.
Nu söker vi en informationssäkerhetschef till Säkerhetsavdelningen med placering i Stockholm.
Uppdraget som informationssäkerhetschef på Säkerhetsavdelningen:
Informationssäkerhetschefen har ansvaret för att strategiskt leda, utveckla och samordna Polismyndighetens systematiska informationssäkerhetsarbete där styrning, efterlevnad och uppföljning är viktiga faktorer. Det innebär bl a att ansvara för att ta fram riktlinjer, metodstöd, instruktioner utifrån gällande regelverk samt rådgivning inom informationssäkerhetsområdet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda och driva Polismyndighetens systematiska informationssäkerhetsarbete där polismyndighetens ledningssystem för informationssäkerhet utgör en central komponent
Säkerställa efterlevnad av relevanta lagar, förordningar och standarder (så som Säkerhetsskyddslagen, Myndigheten för civilt försvars (MCF) föreskrifter om informationssäkerhet, Natos säkerhetsregelverk)
Ge stöd i informationssäkerhetsfrågor till projekt och verksamhetsutveckling
Stärka säkerhetskulturen genom kommunikation och skapa medvetenhet i hela myndigheten
Ansvara för remisser och samråd inom kompetensområdet
Informationssäkerhetschefen arbetar nära och tillsammans med informationssäkerhetsspecialister på Säkerhetsavdelningen samt att arbete kommer ske i nära samverkan med IT-avdelningen.
Som informationssäkerhetschef rapporterar du direkt till chefen för Säkerhetsavdelningen och du kommer initialt placeras på avdelningskansliet. Det pågår ett arbete med en ny organisation för Säkerhetsavdelningen och då kan placeringen förändras. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Akademisk utbildning inom området alternativt motsvarade arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
Erfarenhet av att leda/arbeta med informationssäkerhet inom verksamhets- och säkerhetsskydd
Erfarenhet av framtagande av riktlinjer, rutiner eller liknande inom informationssäkerhetsområdet.
Erfarenhet av strategiskt informationssäkerhetsarbete.
Minst fem års erfarenhet av informationssäkerhetsarbete i närtid
God förståelse och kunskap av relevant lagstiftning, regelverk och standarder inom informationssäkerhetsområdet.
Goda kunskaper i svenska
Svenskt medborgarskap
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
Informationssäkerhetschefsutbildning.
Erfarenhet att implementera ett ledningssystem för informationssäkerhet
God teknisk förståelse och kunskap kopplat till informationssäkerhet.
Erfarenhet av arbete i polisorganisationens verksamhet och att delta i/driva samverkan med aktörer utanför polisorganisationenDina personliga egenskaper
I rollen som informationssäkerhetschef behöver du ha en hög grad av integritet och omdöme med en förmåga att driva frågor framåt även i komplexa organisationer. Du är strategisk och analytisk med god förmåga att se helheten och samtidigt förstå detaljer i informationssäkerhetsarbetet. Vidare ser vi att du är samverkansorienterad och relationsskapande då samarbete med andra verksamheter ingår i rollen. Du trivs med att arbeta både strategiskt och operativt, och har ett strukturerat arbetssätt som säkerställer kvalitet och långsiktighet i dina leveranser.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga företrädare
Saco-S, saco-s.avdelningarna@polisen.se
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-563 87 10
ST, st.inom-polisen@polisen.se
Seko Polisen, Karna Tillheden, tfn 073-249 04 22
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning,
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Stockholm, Kungsholmen
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmejl. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Urvalstest kan förekomma inom ramen för rekryteringen.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076)
Emilia Westerlind emilia.westerlind@polisen.se
9880316