Informationssäkerhetschef (ciso)

Connecting Stockholm har fått uppdraget att driva Stockholms tunnelbana - en samhällsbärande funktion för vår huvudstad. Den 2 november 2025 tar vi över verksamheten, och vi söker nu en erfaren och engagerad CISO som vill vara med och forma framtidens kollektivtrafik.
Vi är ett nytt svenskt bolag med en stark lokal förankring, samtidigt som vi har den samlade kompetensen och erfarenheten från våra internationella ägare i ryggen. Hos oss kombineras nytänkande med djup branschkunskap, och vårt fokus är att skapa en trygg, tillgänglig och hållbar tunnelbana, både idag och imorgon.
Vår företagskultur bygger på samarbete, engagemang och ett tydligt resultatfokus. Vi brinner för mobilitet, utveckling och tror starkt på kraften i mångfald, öppenhet och gemenskap. Tillsammans bygger vi ett lag där varje medarbetare är avgörande och där vi uppfyller och överträffar förväntningar.
Om rollen
Vi söker en driven och erfaren CISO som ska leda och utveckla vårt informations- och IT-säkerhetsarbete. I denna roll ansvarar du för att implementera, underhålla och kontinuerligt förbättra vårt ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Du kommer även att säkerställa att vi uppfyller kraven enligt ISO 27001, eventuella branschspecifika standarder, samt relevanta lagar och förordningar, inklusive GDPR och NIS2. Du rapporterar till Säkerhetsdirektör.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Utveckla och driva organisationens strategi för informations- och IT-säkerhet
• Förvalta och förbättra ledningssystemet för informationssäkerhet (LIS)
• Säkerställa efterlevnad av relevanta standarder, lagar och förordningar (t.ex. ISO 27001, GDPR, NIS2)
• Leda riskhanteringsarbetet och upprätthålla riskregister samt kontinuitets- och incidenthantering
• Ansvara för intern och extern revision, rapportering samt kontakter med tillsynsmyndigheter
• Stärka säkerhetskulturen genom utbildning, kommunikation och medvetenhet i hela organisationen
• Ge stöd i säkerhetsfrågor till projekt och verksamhetsutveckling
Kvalifikationer
• Flera års erfarenhet av arbete inom informationssäkerhet inom kollektivtrafik, offentlig sektor eller annan samhällskritisk sektor
• Innehar minst en av certifieringarna CISSP, CISA eller CISM
• God förståelse för svensk lagstiftning inom dataskydd och informationssäkerhet
• Erfarenhet av att arbeta med riskhantering
• Initiativtagande, strukturerad och lösningsorienterad
• Förmåga att kommunicera effektivt med både tekniska och icke-tekniska intressenter
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande kvalifikationer
• Teknisk bakgrund
• Akademisk examen inom relevant område
Övrigt
Start: Efter överenskommelse, gärna omgående
Plats: Stockholm med viss möjlighet till distansarbete
Omfattning: Heltid
Tjänsten kommer att omfattas av säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C6859". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Connecting Stockholm AB
(org.nr 559394-3128) Arbetsplats
Connecting Stockholm Kontakt
HR
Cecilia Wennerström cecilia.wennerstrom@connectingstockholm.se Jobbnummer
9562587