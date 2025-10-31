Informationssäkerhetsansvarig till Linköpings kommun
2025-10-31
Tjänsten är placerad inom Kommunledningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar med kommunövergripande strategiska frågor och ger stöd och service till hela kommunen, näringsliv, organisationer samt kommunens politiska ledning. På Kommunledningsförvaltningen välkomnas du av en förvaltning med god kompetens och av drivande och hjälpsamma kollegor som betonar hur meningsfullt det är att få driva utvecklingen för hela Linköping.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!
Nu har du chansen att få en nyckelroll när vi stärker styrning och arbetssätt i vår informations- och it-säkerhetsorganisation. Vi har etablerat en helt ny roll och behöver någon som ska leda och utveckla arbetet med strategisk informationssäkerhet. Tillsammans med IT-säkerhetsansvarig håller ni ihop informations- och it-säkerhetsarbetet i kommunen.
Ditt uppdrag som informationssäkerhetsansvarig är att utforma, leda, stödja, följa upp, utvärdera och förbättra det kommunövergripande informationssäkerhetsarbetet. Med ett helhetsperspektiv och en lösningsorienterad inställning samordnar du det strategiska informationssäkerhetsarbetet för att etablera en god informationssäkerhetskultur.
Några av de viktiga arbetsuppgifterna:
• ta fram mål och årsplaner för det kommunövergripande strategiska informationssäkerhetsarbetet och se till att de genomförs
• ta fram och förvalta kommunövergripande styr- och stödjande dokument
• agera metodstöd och ge rådgivning till förvaltningar och nämnder
• utbilda och verka för en god informationssäkerhetskultur
• leda nätverket för kommunens informationssäkerhetssamordnare samt stödja dem i deras uppdrag
• tillsammans med IT-säkerhetsansvarig ansvara för att upprätthålla en ständigt aktuell kommunövergripande bild över informationssäkerhetsrisker och sårbarheter
• rapportera till ledning och kommundirektör genom ledningens genomgång
• samarbeta med olika intressenter, såväl inom som utanför organisationen
Din arbetsplats
Du kommer att tillhöra enheten för Juridik ingår som en av enheterna i Kommunledningsstaben, som är en del av Kommunledningsförvaltningen. Juridikenheten ansvarar för kommunövergripande juridiska frågor, informationssäkerhet och tillhandahåller dataskyddsombud för kommunen och de kommunala bolagen.
Du som söker
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning eller med motsvarande kunskaper och erfarenheter som arbetsgivaren bedömer likvärdiga. Du har gedigen erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhet och det är meriterande om du har arbetat med att implementera ett ledningssystem för informationssäkerhet i en organisation. Vi förväntar oss också erfarenhet av att ha arbetat med ISO27001/2 och NIS/NIS2. Vi ser även att du har erfarenhet av kommunikation, uppföljning och styrning av verksamhet, då detta är en strategisk roll.
Det är meriterande om du har:
• Certifieringar inom informationssäkerhet såsom CISSM eller liknande
• Erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhet i en större organisation och kontext
• Erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor eller annan samhällsviktig verksamhet med regulatoriska krav på informationssäkerhet
Personliga kompetenser vi värdesätter är att du är strategisk, inlyssnande, driven samt har lätt för att samarbeta med andra kompetenser. Du är även ansvarsfull, noggrann och har förmågan att kommunicera på ett enkelt och förståeligt sätt. Om du trivs med att arbeta i en föränderlig miljö, där du får möjlighet att bidra till en säkrare digital framtid samtidigt som du får vara med och etablera en ny roll, är detta rätt uppdrag för dig.
Tjänsten kommer att genomgå en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.
Övrig information
