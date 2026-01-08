Informationscontroller
Luleå Tekniska Universitet / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-01-08
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå Tekniska Universitet i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Överkalix
eller i hela Sverige
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Om du vill vara med och utveckla universitetets diarie- och informationshantering ska du kolla på denna annons!
Vi söker en ny kollega till oss som på enheten för arkiv och registratur. Vi är en del av universitetskansliet och universitetets gemensamma verksamhetsstöd. Vårt uppdrag är att styra, driva och utveckla universitetets informationshantering och stödja universitetets medarbetare med verktyg och kunskap för att hantera information på rätt sätt, fysiskt och digitalt.
I rollen som informationscontroller kommer du bland annat att arbeta med ärendehantering och diarieföring. I arbetet ingår att registrera handlingar som inkommer externt eller som upprättas internt inom myndigheten, arkivera handlingar, genomföra utlämnande av allmänna handlingar samt ge råd och stöd till verksamheten i frågor som rör diarieföring. Universitetet har nyligen infört ett nytt system för diarieföring och ärendehantering och vid den centrala registraturen samordnar vi implementeringen samt ansvarar för utbildning och support till användarna i det nya systemet.Publiceringsdatum2026-01-08Kvalifikationer
Du ska ha en akademisk examen från en utbildning som är relevant för tjänsten eller erfarenhet som kan bedömas motsvarande. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med informationshantering vid ett universitet. För arbetet krävs god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
Som person har du god samarbetsförmåga och stor känsla för service tillsammans med ett gott ordningssinne. Du arbetar självständigt och hittar vägar framåt där det inte alltid finns givna ramar. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och är intresserad av att arbeta med utveckling av rutiner och arbetssätt. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Mer om oss
Vi jobbar aktivt med ständigt förbättringsarbete, vilket betyder att det finns goda möjligheter för dig att påverka metoder och arbetssätt. Vi ser att du som söker tjänsten också vill arbeta proaktivt och bidra till ständiga förbättringar tillsammans med oss. Vi har ett transparent arbetssätt där vi delar kompetenser och erfarenheter. Vi har ett prestigelöst förhållningssätt där vi hjälper varandra, ser till att vi mår bra och har roligt på jobbet. Vi lägger stor vikt vid hälsa och välmående och erbjuder därför flextid, viss möjlighet till distansarbete samt två timmars friskvård per vecka.
Omfattning och ort
Vi söker en informationscontroller för tillsvidareanställning på heltid med placering i Luleå. Provanställning kan eventuellt tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Ytterligare information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Petra Rantatalo, chef universitetskansliet, 0920-492449, petra.rantatalo@ltu.se
Fackliga företrädare
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037, diana.chroneer@ltu.se
eller OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721, marika.vesterberg@ltu.se
.Så ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 29 januari 2026
Referensnummer: 7365-2025 Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841) Arbetsplats
Luleå tekniska universitet Jobbnummer
9674587