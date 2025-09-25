Informationsarkitekter till E-hälsomyndigheten
2025-09-25
Vill du forma framtidens informationsstruktur inom hälsa, vård och omsorg? Vi söker informationsarkitekter som driver interoperabilitet och leder modellering i samarbete med experter.Publiceringsdatum2025-09-25Om tjänsten
Myndigheten arbetar enligt ett agilt arbetssätt, baserat på SAFe, och du kommer att verka såväl inom den agila nätverksorganisationen som i en befintlig linjefunktion för interoperabilitet. Vi driver digitalisering på nationell nivå för att ge mer effektiv vård till invånarna.
Att skapa interoperabilitet mellan olika aktörer inom hälsa, vård och omsorg är en utmaning. Som informationsarkitekt kommer du att spela en nyckelroll i detta arbete. Du leder dagligen modellering av begreppsmodeller, informationsmodeller och processmodeller tillsammans med bland annat verksamhetsexperter, informatiker och arkitekter. Rollen finns inom enheten för interoperabilitet, som bidrar med omvärldsanalys, riktning, rådgivning och uppföljning inom interoperabilitetsområdet för sektorn hälsa, vård och omsorg.
Om avdelningen
Avdelningen för Digital infrastruktur har fokus på nationell digital infrastruktur för sektorn hälsa, vård och omsorg. Avdelningen arbetar främst med att skapa förutsättningar för interoperabilitet, samverkansarkitektur och extern samverkan. Avdelningen växer och söker nya medarbetare inom flera områden för att arbeta inom och med nationell digital infrastruktur för sektorn.
Om dig
Vi söker dig som har en hög personlig mognad och en förmåga att arbeta självständigt. Du tar eget ansvar för ditt arbete och driver det framåt med ett tydligt fokus på mål och resultat. Samtidigt är du kvalitetsmedveten och noggrann.
Vi söker dig som har:
• relevant akademisk utbildning (minst 180hp eller 120p enligt det tidigare systemet) som informatiker, civilingenjör, systemvetare eller motsvarande, alternativt arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
• aktuell arbetslivserfarenhet av begrepps- och informationsmodellering
• aktuell arbetslivserfarenhet som informatiker eller informationsarkitekt inom vård, hälsa eller omsorg
• förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska
Det är meriterande för tjänsten om du har:
• aktuell arbetslivserfarenhet av mjukvaruutveckling
• aktuell arbetslivserfarenhet från medicinska informationsmodeller, ontologier och begreppssystem
• aktuell arbetslivserfarenhet av och kunskap om modelleringsnotationer som Archimate och Unified Modeling Language (UML)
• aktuell arbetslivserfarenhet av och kunskap om relevanta internationella standarder från ISO, HL7, CEN, openEHR eller DICOM
• aktuell arbetslivserfarenhet av och kunskap om kodverk och klassifikationer inom hälso- och sjukvården som t ex SNOMED eller ICD
Vad erbjuder vi?
Vi är en myndighet i tillväxt. E-hälsomyndigheten erbjuder dig att vara med och skapa samhällsnytta. Vi arbetar med stora transaktionskritiska system som påverkar samhället, till exempel e-recept och Läkemedelskollen.
Hos oss kommer du att omges av trevliga och kompetenta arbetskamrater, på en myndighet med ett flertal viktiga samhällsuppdrag.
På E-hälsomyndigheten har alla medarbetare förtroendearbetstid och möjlighet att arbeta delvis på distans. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av:
Enhetschef Kristine Thorell Granebring: 010-458 62 96
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av:
HR-specialist Gabriela Plachecka: gabriela.plachecka@ehalsomyndigheten.se
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 16 oktober 2025. Ladda upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Urvalsfrågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara urvalsfrågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på urvalsfrågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Stockholm eller Kalmar. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan de två städerna.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Om E-hälsomyndigheten
E-hälsomyndigheten driver utvecklingen av den nationella digitala infrastrukturen inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan, oavsett var individer får vård.
Hos oss arbetar cirka 500 medarbetare fördelat på två orter, Kalmar och Stockholm. Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
