Informationsarkitekt | Ving

Ving står inför en av sina viktigaste moderniseringssatsningar: att gå från ett traditionellt datalager i Azure Synapse, SSAS och SSRS till en modern, integrerad plattform i Microsoft Fabric och Power BI. För att lyckas söker Ving en informationsarkitekt som vill ta en central roll i arbetet med information management, data governance och etablering av en ny dataorganisation.Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Som informationsarkitekt blir du en nyckelperson i Vings information management-program.
Du kommer att:
Kartlägga och analysera verksamhetens datakällor och analysbehov.
Designa informationsmodeller, dataflöden och konceptuella lösningar som implementeras av Vings data-team.
Stegvis förnya och flytta befintligt DW, marts, kuber och rapporter till Fabric-dataset och Power BI.
Etablera datakatalog, informationsarkitektur och grundläggande data governance.
Stötta verksamhetsområden i att förstå, strukturera och prioritera sina data- och analysbehov.
Leda workshops och förankra beslut med verksamhetsledare och produktägare.
Rollen är placerad i Vings utvecklingsteam för Data & Integration och rapporterar till Engineering Manager för detta team. Som informationsarkitekt hos Ving ingår du även i Enterprise Architecture-grupperingen och samarbetar tätt med övriga arkitekter, vilket även ger möjlighet att bidra i det övergripande EA-arbetet.
Genom att etablera Fabric och en hållbar informationsarkitektur lägger Ving grunden för mer avancerad analys, AI och data science i framtiden - här blir du en central möjliggörare.
Här får du chansen att driva en moderniseringsresa som påverkar hela Vings organisation. Du blir en del av ett kompetent team med stor frihet att påverka metodik och arbetssätt, och du får vara med och bygga grunden för den långsiktiga data- och informationshanteringen.
Vem vi söker:
Du brinner för att skapa ordning i data och har en stark analytisk ådra. Du är van vid att omsätta verksamhetskrav till datamodeller och flöden, och du kommunicerar komplexa samband på ett tydligt sätt.
Vi ser att du har:
Erfarenhet som informationsarkitekt, data- eller BI-arkitekt.
God förståelse för informationsmodellering, datakataloger och metadatahantering.
Erfarenhet av BI-lösningar, gärna Microsoft (Synapse, Power BI, SSAS, SSRS).
Intresse och nyfikenhet kring Microsoft Fabric och moderna data- och analysplattformar.
Vana av att arbeta nära både verksamhet och utvecklingsteam.
Meriterande:
Erfarenhet av att etablera data governance och dataorganisation.
Kunskap om dataplattformar i moln, särskilt Azure.
Förståelse för agila arbetssätt och iterativ modernisering.
Kunskap om dataanvändning för processoptimering eller prediktiv analys.
Vings tekniska miljö:
Vings IT-avdelning i Stockholm består av 13 utvecklingsteam som tillsammans driver utvecklingen framåt. Systemen byggs i en modern Microsoft-miljö med tekniker, ramverk och verktyg som .NET Core, C#, Node, Azure, React, React Native, JavaScript, GraphQL, MS-SQL och Redis.
I linje med en cloud-first-strategi satsar Ving på skalbara och framtidssäkra lösningar där innovation, prestanda och kvalitet alltid står i fokus.
Om NLTG:
Ving är en del av Nordic Leisure Travel Group. Här erbjuds en spännande och utvecklande miljö med en omväxlande vardag tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor. Arbetet sker i nära samarbete med andra team och verksamheten för att ge gästerna de bästa veckorna på året.
Med ett högt medarbetarengagemang och en stark kultur präglas organisationen av arbetsglädje och samarbete - och nu finns möjlighet att bli en del av resan.Övrig information
Tjänsten är en heltidstjänst och placerad på Vings fina huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm. Det är möjligt med distansarbete upp till 2 dagar per vecka när det passar för teamet/arbetsuppgiften.
Om Senterprise
Senterprise Sverige AB är ett ledande nischat IT-rekryteringsbolag med expertis inom rekrytering av erfarna systemutvecklare. Vi hjälper idag några av Sverige mest attraktiva arbetsgivare med IT-rekrytering, uthyrning av rekryteringskonsulter samt IT-konsulter.
