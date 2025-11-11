Informationsadministratör till Infocenter
2025-11-11
Örebro universitet skapar framtiden genom internationellt konkurrenskraftig forskning och erbjuder professionsinriktade utbildningar som tillhör landets bästa. Du får möjlighet att vara med på Örebro universitets fortsatta resa med samhällsuppdraget forskning och utbildning i fokus.Publiceringsdatum2025-11-11Om företaget
På Studentavdelningen arbetar vi med stöd till studenter och till universitetets övriga funktioner bland annat inom områdena antagning, studentintroduktion, tentamensadministration, student- och lärarutbyte, stöd till studenter med funktionsnedsättning, utfärdande av examensbevis samt med systemadministration av flera av universitetets IT-system.
Infocenter är en del av Studentavdelningen och inrättades hösten 2023. Verksamheten fungerar som ingången för inkommande kontakter och ärenden kopplat till Örebro universitet. Vi söker nu en Informationsadministratör för ett vikariat.
Uppdraget
Utvecklandet av Infocenter fortsätter med målet att samla stöd och hjälp i frågor och ärenden av enklare och rutinmässig karaktär för att öka tillgängligheten till service för kunderna som är studenter, personal och externa kontakter/besökare. Infocenter ska skapa förutsättningar för en mer enhetlig service och hantering av ärenden, oberoende av kanal för kontakt. Infocenter verkar för att förbättra förutsättningarna att direkt i första kontakten ge svar på kundernas frågor, handlägga ärenden eller säkerställa att ärendet når rätt person eller funktion inom universitetet om Infocenter inte kan eller ska hantera ärendet.
Som informationsadministratör i Infocenter är du ansiktet utåt för Örebro universitet. Det är en variationsrik roll där du kommer att arbeta med en mängd olika frågor och ärenden som inkommer från kunderna via telefon, mejl/e-tjänster och fysiska besök över disk. Periodvis förekommer arbetstoppar, till exempel vid terminsstart.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Bemanna de olika telefonkanalerna
• Arbeta i flera olika administrativa system
• Hantera ärenden från student, anställd och extern part via besök, telefon och mail
• Tillhandahålla passerkort, nycklar mm.
• Registrera ärende i ärendehanteringssystem
• Sälja profilprodukter
• Supportera vår telefonilösning (beställning, reklamationer m.m.)
• Hantera allmänna handlingar
• Ta fram och uppdatera rutinbeskrivningar.
Som vikarie hos oss kommer du börja med att bemanna telefonkanalerna.KvalifikationerKvalifikationer
• Dokumenterad erfarenhet av arbete inom statliga eller kommunala Infocenter/Servicecenter/Kundcenter verksamheter.
• Du har minst treårig gymnasiekompetens.
• Bekväm med att kommunicera på både svenska och engelska (skriftligt och muntligt).
• Arbetat i Telefoni/växelsystem.
• Arbetat med ärenden över disk
• Arbetat med ärendehanteringssystem
• God kunskap att kunna hantera de programvarorna i Microsoft Office-paketet.
Meriterande:
• Arbetat i passersystemet Origo
• Arbetat i Tele2 växel
• Arbetat i beställningsgränssnittet TSO
• Arbetat i nyckelsystemet Key control.
• Studerat vid högskola/universitet.
Personlig lämplighet:
Då frågorna som inkommer till Infocenter styr det dagliga arbetet, samtidigt som kommunikationen växlar mellan olika kanaler, ser vi att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och räds inte för nya arbetsuppgifter. Du har förmågan att bemöta olika slags människor på ett professionellt sätt. Du har ett stort engagemang, driv och initiativförmåga. Vidare är du lugn och stabil i stressade situationer och kan behålla ett realistiskt synsätt och högt fokus.
För att du ska trivas i rollen krävs det att du är tekniskt intresserad och känner dig bekväm och blir motiverad av att lära dig nya system och gränssnitt.
Arbetet innebär nära samarbete inom arbetsgruppen på Infocenter. Ni kommer tillsammans att arbeta med att utveckla Infocenters verksamhet. Du behöver aktivt bidra till ett gott arbetsklimat och god en stämning i arbetsgruppen där man förväntas stötta och hjälpa varandra.
Arbetet sker på plats på campus Örebro.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Information
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 100 % med start omgående och som längst till 2025-12-31. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Johan Wittenfelt 019-30 23 19, e-post: johan.wittenfelt@oru.se
eller verksamhetsansvarig, Anna.greneby@oru.se
.
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
• Personligt brev
• CV
• Kopior av relevanta betyg/intyg
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.
Sista ansökningsdag är 2025-11-2. Välkommen med din ansökan!
Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.
Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
