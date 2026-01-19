Information Governance Specialist
2026-01-19
Har du tålamod, ett tydligt verksamhetsfokus och förmåga att skapa struktur och tydlighet tillsammans med andra? Trivs du i en roll med brett ansvar, där du får vara med och forma hur arbetet bedrivs över tid?
På AMF befinner vi oss i början av vår resa inom informationsstyrning. Ramverket är på plats, ambitionen är tydlig och engagemanget finns i organisationen. Nu söker vi dig som vill ta vid det arbete som är påbörjat och vidareutveckla området på ett pragmatiskt och verksamhetsnära sätt. Här finns utrymme att testa, justera och hitta lösningar som fungerar i vår kontext, utan att vara hårt styrd av färdiga mallar.
Om rollen
Som Information Governance Specialist ansvarar du för att förvalta och vidareutveckla AMFs ramverk för informationsstyrning. Du arbetar nära informationsägare och andra nyckelroller och bidrar till struktur, tydlighet och samsyn kring informationsägarskap, datakvalitet och ansvar.
Rollen är verksamhetsnära och bred. Du stöttar genom formulering av normativa ramar, vägledning, dialog och gemensamma arbetssätt och hjälper organisationen att ta nästa steg i rätt takt. Arbetet spänner över ett brett spektrum av frågor kopplat till informationsstyrning och datakvalitet, där nya krav och laglighetsperspektiv tillkommer löpande och behöver omsättas i praktisk tillämpning.
Den här rollen passar dig som trivs i sammanhang där allt ännu inte är fullt moget och där utveckling sker steg för steg. Du uppskattar bredden i ansvaret och motiveras av att arbeta långsiktigt med ett område som hela tiden behöver anpassas.
Vi erbjuder dig
En meningsfull roll i en kultur som präglas av prestigelöshet, samarbete och korta beslutsvägar. Hos oss får du:
- Ett viktigt uppdrag - du bidrar till att skapa trygghet för miljoner människor i ett bolag där samhällsnytta och långsiktighet står i centrum.
- Utrymme att växa - vi värdesätter din kompetens och uppmuntrar till lärande, utveckling och kunskapsdelning.
- Ett hållbart arbetsliv - med flexibla arbetssätt, generösa förmåner och en kultur som främjar balans mellan arbete och fritid.
Vem du är
För att lyckas i rollen har du erfarenhet av att arbeta med informationsstyrning, data governance, informationsarkitektur eller närliggande områden. Du är van vid att verka i komplexa organisationer med många intressenter och att stötta, coacha och rådgöra snarare än att enbart styra formellt.
Vi söker i första hand rätt person, snarare än någon som är fullärd eller mycket erfaren inom området. Det är avgörande att du är strukturerad, ansvarstagande och har förmåga att skapa ordning och kontinuitet i arbetet. Du känner dig trygg i att påverka genom relationer och dialog, men vågar också stå upp för strukturer, beslut och gemensamma överenskommelser och kan kommunicera varför de är viktiga. Vidare uttrycker du dig väl på svenska.
Din ansökan
Vi arbetar kompetensbaserat och använder oss av arbetspsykologiska tester som en del i urvalsprocessen. Allt för att säkerställa en fördomsfri och rättvis rekryteringsprocess. Personligt brev behövs inte, men vi vill att du bifogar ditt CV och gärna att du svarar på några frågor vi ställer i samband med att du söker. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
AMF ligger mitt i centrala Stockholm och vi är idag cirka 350 medarbetare. Med över fyra miljoner kunder och ett förvaltat kapital på drygt 800 miljarder kronor, har vi ett stort samhällsansvar, och är en av de största aktörerna på den svenska pensionsmarknaden. Vårt uppdrag är att ge våra kunder en så hög och trygg pension som möjligt. Vi ägs av fack och arbetsgivare tillsammans.
AMFs vision är "en framtid att se fram emot". Vi drivs av ett stort engagemang för våra kunder och en stolthet för vårt uppdrag. Vi lever enligt våra värdeord; enkelt, tryggt och mänskligt. Därför tycker vi att det är viktigt att visa varandra respekt och öppenhet på jobbet. Vi jobbar också för ett tydligt ledarskap, jämlikhet och mångfald genom rätten att få vara sig själv. Vi vill att alla ska känna arbetsglädje och trivas hos oss. Ersättning
