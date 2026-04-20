Industritekniker sökes till Borås med omnejd
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinreparatörsjobb / Borås Visa alla maskinreparatörsjobb i Borås
2026-04-20
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vill du ha ett arbete med stor frihet under ansvar där du blir företagets ansikte utåt? Nu söker vi en tekniskt skicklig industritekniker till Assa Abloy som arbetar med service, underhåll och reparation.
Arbetet innefattar service, underhåll och reparationer med stort fokus på felsökning inom både el och mekanik. Uppdragen kräver en hög teknisk nivå och ett praktiskt arbetssätt där du dagligen använder verktyg och arbetar med allt från elbyten till mekaniska justeringar.
Du utgår hemifrån och ansvarar självständigt för ditt arbete inom distriktet Borås med omnejd (Kinna/Skene och Herrljunga). Rollen innebär ensamarbete och stor frihet under ansvar, där planering, struktur och eget driv är avgörande. Arbetssättet präglas av att ta fullt ägarskap över sina uppdrag med ett affärsmässigt tänk och fokus på kvalitet i varje insats.
Kundkontakt är en naturlig och viktig del av vardagen, där du representerar företaget och bygger långsiktiga relationer. Arbetet sker i varierande miljöer och ställer krav på flexibilitet, problemlösningsförmåga och förmågan att snabbt anpassa sig till nya situationer.
Arbetstiderna är förlagda på dagtid måndag-fredag. Tjänsten innebär resor inom distriktet.
StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen och slutgiltig kandidat blir direktanställd av ASSA ABLOY. Provanställning tillämpas.
DETTA SÖKER VI
Du har flera års erfarenhet inom el och mekanik, gärna som bilmekaniker eller servicetekniker
Är van att arbeta praktiskt med felsökning, reparationer och elbyten
Har god vana av att använda olika verktyg och arbeta hands-on
Trivs med ensamarbete och tar fullt ansvar för dina uppdrag
Har ett affärsdrivet mindset och förstår vikten av kundrelationer
Är nyfiken, lösningsorienterad och har en stark vilja att lära dig
Minst 2-3 års relevant arbetslivserfarenhet
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Elutbildning från gymnasiet är meriterande
Erfarenhet från fordonsbranschen eller liknande tekniska yrken är starkt meriterande
Vi ser gärna att du har hunnit skaffa dig en stabil erfarenhetsgrund och känner dig trygg i din tekniska kompetens. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Allégatan 67 (visa karta
)
503 37 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Alice Johannesson alice.johannesson@studentconsulting.com Jobbnummer
9864205